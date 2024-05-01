Ankara'da ekmeğe zam

Ankara'da ekmek fiyatlarına yılın ikinci zammı geldi. Fiyat artışıyla birlikte 200 gram ekmek 10 TL oldu.

Ankara'da ekmeğe zam

Ankara'da seçim sonrasında ertelenen ekmek zammı uygulanmaya başladı. Yapılan zamla beraber başkentte 200 gram ekmeğin fiyatı 10 lira oldu.

Ankara'da ekmek fiyatlarına ikinci zammın gelmesiyle birlikte, 1 Ocak'ta 8 lira olan 200 gram ekmek, bugünden itibaren 10 lira olacak.

Ayrıca, 200 gram kepekli ekmeğin satış fiyatı da 15 lira olarak belirlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) BELTAŞ A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Alparslan Yılmaz, sosyal medya hesabında yeni zamlı tarifeyi paylaştı.

Yılmaz, "Bakanlık, zamların seçim sonrası, yani 1 Nisan'dan itibaren uygulanmasını istedi ve şimdi Ankara'da ekmek fiyatı 1 Mayıs itibarıyla 10 TL. Günlük 5/6 hatta 9/10 ekmek alan aileler var, rabbim yardımcıları olsun" dedi.

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Ankara'da ekmeğe zam Ankara'da ekmeğe zam
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