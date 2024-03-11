Final iddiaları... Kızıl Goncalar dizisiyle ilgili NOW TV'den yeni karar

Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrollerini paylaştığı NOW TV dizisi Kızıl Goncalar'ın final yapacağı iddiaları sosyal medyada gündem oluşturdu. Ancak, kanal yönetimi tarafından yapılan açıklamaya göre, bu iddiaların doğru olmadığı belirtildi.

Kızıl Goncalar dizisinin ne zaman sezon finali yapacağı konusunda da net bir bilgi verildi. Dizinin hayranları merakla final tarihini beklerken, yapılan açıklamada sezon finalinin yakın zamanda gerçekleşeceği belirtildi.

KIZIL GONCALAR SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Kadrosunda Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Şerif Erol gibi oyuncuların yer aldığı Kızıl Goncalar dizisinin Haziran ayında sezon finali yapacağı öğrenildi. Kızıl Goncalar dizisinin yeni sezon bölümlerinin ise Eylül ayında başlayacağı gelen bilgiler arasında.

KIZIL GONCALAR DİZİSİ HAKKINDA KISA BİLGİ

Kızıl Goncalar, Gold Film imzalı, ilk bölümü 18 Aralık 2023 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ömür Atay ve Özgür Sevimli'nin üstlendiği, senaryosunu Şükrü Necati Şahin'in kaleme aldığı, dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerinde Özgü Namal ve Özcan Deniz yer almaktadır.

Kaynaklar: Gercekgundem.com, Nowtv.com.tr