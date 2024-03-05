Kızıl Goncalar dizisine sürpriz bir isim daha katıldı! NOW TV'den transfer

Kızıl Goncalar dizisinin kadrosuna bomba bir oyuncu daha katıldı! Olay olan transfer, dizi severleri heyecanlandırdı. Yapımcılar, yeni oyuncunun dizinin hikayesine katacağı değeri ve izleyicilere yaşatacağı sürprizleri merakla bekliyor.

Yapımcılar, yeni oyuncunun diziye kattığı enerji ve yetenekle Kızıl Goncalar'ın izleyici kitlesini daha da genişleteceğine inanıyor. Dizinin takipçileri, bu bomba transferle birlikte dizinin final sezonunda daha da büyük sürprizlere hazır olmaları gerektiğini düşünüyor.

haber7.com'daki habere göre; Her Pazartesi akşamı yayınlanan Kızıl Goncalar dizisinde transferlere bir yenisi daha eklendi. Uzun yıllar boyunca Yasak Elma'da rol alan Melisa Doğu, bu kez Kızıl Goncalar'la sözleşme imzaladı.

Özgür Sevimli ve Ömür Atay'ın yönetmenliğinde çekimleri gerçekleştirilen, Faruk Turgut'un sahibi olduğu Gold Film imzalı Kızıl Goncalar ekibine taze kan getirildi. 18 Aralık'tan beri yayın faaliyetine hız kesmeden devam eden, gerek konusuyla gerekse oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren Kızıl Goncalar ailesine yepyeni bir isim daha eklendi.

Toplamda altı sezon boyunca Yasak Elma dizisiyle kameralar karşısına geçen ve üstlendiği 'Asuman' karakteriyle geniş kitlenin yakından tanıdığı bir isim haline gelen Melisa Doğu, şimdi de Kızıl Goncalar'a evet dedi.

Yeni projesiyle isminden bahsettiren Melisa Doğu, senaristliğini Şükrü Necati Şahin, Melih Özyılmaz, Ceylan Güleç'in üstlendiği Kızıl Goncalar'da 'Ayza' karakteriyle ekranların tozunu atmaya hazırlanıyor.

Bilindiği üzere son olarak Kopuk dizisinde yer alan Melisa Doğu oyunculuk kariyerinde Avrupa Yakası, Arka Sokaklar, Geniş Aile, Doktorlar, Yalan Dünya, Kocamın Ailesi, Ateş Böceği gibi yapımlarda boy göstermişti.