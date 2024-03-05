Yalı Çapkını dizisinde üzücü veda... Ayrılık iddiası doğru çıktı

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrollerinde yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde seyircileri üzen bir gelişme yaşanacak. Bu gelişme Seyran ve Ferit hayranlarını çileden çıkaracak türden...

Dizidoktoru.com'un hazırladığı habere göre; Bu hafta izleyicilerle buluşacak yeni bölümde olacaklar da belli oldu.

İŞTE YAŞANACAKLAR

Seyran'ın Akın ile bir birlikteliğin başlangıcında olduğunu öğrenen Ferit, bu ilişkiye inanmak istemez. Babasının manipülasyonlarına maruz kalan Seyran, içinde bulunduğu sıkıntılı durumu aşmak için mücadele etmeyi sürdürür. Cezaevinde zor zamanlar geçiren Orhan, Halis Ağa'dan umduğu desteği göremediği için kendini terk edilmiş hisseder.

Babasına yardımcı olmak isteyen Ferit çözümler aramaya devam eder. Ökkeş tarafından tehdit edilen Seyran, Orhan'ın hayatını kurtarmanın sadece bir yolu olduğu hakikatiyle karşı karşıya gelir ve Ferit'i kendinden uzaklaştırabilmek için Suna'dan yardımcı olmasını ister. Seyran ile yeni bir sayfa açmak isteyen Ferit, tüm umutlarını yıkacak bir an yaşar. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor ve başrolde olduğu dizinin yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlenirken, dizinin senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.