Çamaşır makinesinin performansı artıyor; 1 bardak makineye ekleyin yeter

Çamaşır makinesi kireçlenmesinin birkaç nedeni olabilir. Su kaynağının kireçli olması, deterjanın fazla kullanılması, yüksek sıcaklıkta yıkama yapılması ve düzenli temizlik yapılmaması çamaşır makinesinin kireçlenmesine neden olabilir. Kireçlenme durumunda makinenin performansı düşer ve çamaşırların temizlenme etkisi azalır. Bu nedenle düzenli olarak makine temizliği yapmak ve kireç önleyici ürünler kullanmak önemlidir. Ayrıca, suyun kireç oranını düşürmek için su yumuşatıcı cihazları da kullanılabilir.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNDEKİ KİRECİ SİRKE İLE TEMİZLEYİN

Çamaşır makineleri sıklıkla kullanıldığı için bir süre sonra iç kısımlarında kirlenme meydana gelebiliyor. Kıyafetlerin üzerinde yer alan toz ve yünler özellikle kısa programlarda gitmeyebiliyor. Bu durum, makinenin kazanının ve lastiklerinin kirlenmesine neden oluyor. Evde bulunan doğal malzemelerle çamaşır makinesini tertemiz yapabilirsiniz. Böylesi durumlarda elma sirkesi ve su kullanarak makinenizi temizleyebilirsiniz. Yapmanız gereken işlemler ise şu şekilde:

Bir kap içerisine aynı ölçülerde olmak üzere su ve elma sirkesini ekleyin.

Hazırladığınız karışımı bir bez yardımıyla alarak makinenizin iç kısmını güzelce silin.

Daha etkili bir temizlik için karışımı makinenin iç kısmına dökerek kısa programda çalıştırabilirsiniz. Bu işlem, sirkeli karışımın tüm borulara erişerek makinedeki tozların temizlenmesine yardımcı oluyor.

Çamaşır makinenizi daha uzun ömürlü olmasını sağlamak ve makineyi daha temiz kullanmak için bu işlemi ayda 1 defa tekrarlayabilirsiniz.

Kaynaklar: kadinlarbilir.com, gercekgundem.com, youtube.com