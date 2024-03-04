Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in karanlık yüzü ortaya çıkıyor! NOW TV karışıyor

Cüneyd karakterinin karanlık yüzünün ortaya çıkması, dizinin heyecanını arttırmış durumda. Karakterin derinleşmesi ve gizemli geçmişinin açığa çıkması, izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor.

NOW TV platformunda yayınlanan dizi, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ederken, Cüneyd'in karanlık yönüyle ilgili gelişmelerin merakla beklenmekte. Dizinin bu yönde ilerlemesi, izleyicileri hem heyecanlandırıyor hem de düşündürüyor.

Zeynep, Cüneyd’in karanlık yüzüyle tanışır!

Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği NOW'un dizisi Kızıl Goncalar 9. bölümüyle bu akşam saat 20.00’de izleyicisiyle buluşuyor.

Ölümle burun buruna kalan Meryem ve Zeynep kaçmayı başaramayınca çaresiz dergaha dönmek zorunda kalırlar. Ancak döndüğünde Zeynep’i, aynı çatı altında Cüneyd’e eş olmanın zorlukları beklemektedir.



Zeynep konusunda kendini suçlayan Suavi’nin ötanazi işlemlerini başlatmak için kullanabileceğini düşündüğü Meryem, yaşlı adamın planı için en büyük tehdide dönüşür. Feyza’nın Zeynep’e duyduğu kıskançlık, Zeynep’in, Cüneyd’in sırrına ihanet ettiği sanılacak büyük bir iftiraya dönüşünce Zeynep, Cüneyd’in karanlık yüzüyle tanışır.

Mira’nın hayatı ise gerçek ailesinin kim olduğu konusundaki şüpheleri yüzünden büyük bir çıkmaza girer. Levent ve Beste için vakit, Mira’ya hesap verme vaktidir. Öte yandan Sadi Hüdayi başta olmak üzere Cüneyd, Meryem ve Levent de Hande’nin tarikatın kirli sırlarını ifşa eden haberi ele geçiren Hayri yüzünden adaletin kılıcıyla tanışmak üzeredir. Kaynak: - Dizidoktoru.com -