Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in karanlık yüzü ortaya çıkıyor! NOW TV karışıyor

Sevilen dizi Kızıl Goncalar, son bölümleriyle izleyicileri şaşırtmaya devam ediyor.

Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in karanlık yüzü ortaya çıkıyor! NOW TV karışıyor

Cüneyd karakterinin karanlık yüzünün ortaya çıkması, dizinin heyecanını arttırmış durumda. Karakterin derinleşmesi ve gizemli geçmişinin açığa çıkması, izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor.

NOW TV platformunda yayınlanan dizi, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ederken, Cüneyd'in karanlık yönüyle ilgili gelişmelerin merakla beklenmekte. Dizinin bu yönde ilerlemesi, izleyicileri hem heyecanlandırıyor hem de düşündürüyor.

Zeynep, Cüneyd’in karanlık yüzüyle tanışır!

Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği NOW'un dizisi Kızıl Goncalar 9. bölümüyle bu akşam saat 20.00’de izleyicisiyle buluşuyor.

Ölümle burun buruna kalan Meryem ve Zeynep kaçmayı başaramayınca çaresiz dergaha dönmek zorunda kalırlar. Ancak döndüğünde Zeynep’i, aynı çatı altında Cüneyd’e eş olmanın zorlukları beklemektedir.

Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in karanlık yüzü ortaya çıkıyor! NOW TV karışıyor - Resim : 1
Zeynep konusunda kendini suçlayan Suavi’nin ötanazi işlemlerini başlatmak için kullanabileceğini düşündüğü Meryem, yaşlı adamın planı için en büyük tehdide dönüşür. Feyza’nın Zeynep’e duyduğu kıskançlık, Zeynep’in, Cüneyd’in sırrına ihanet ettiği sanılacak büyük bir iftiraya dönüşünce Zeynep, Cüneyd’in karanlık yüzüyle tanışır.

Mira’nın hayatı ise gerçek ailesinin kim olduğu konusundaki şüpheleri yüzünden büyük bir çıkmaza girer. Levent ve Beste için vakit, Mira’ya hesap verme vaktidir. Öte yandan Sadi Hüdayi başta olmak üzere Cüneyd, Meryem ve Levent de Hande’nin tarikatın kirli sırlarını ifşa eden haberi ele geçiren Hayri yüzünden adaletin kılıcıyla tanışmak üzeredir. Kaynak: - Dizidoktoru.com -

Canan Karatay uyardı. Alkolden farkı yokmuş. Birçok kişi her gün içiyor Canan Karatay uyardı. Alkolden farkı yokmuş. Birçok kişi her gün içiyor
Emeklilik için Dünya genelindeki en iyi şehirler belli oldu! Türkiye'den de 1 şehir var Emeklilik için Dünya genelindeki en iyi şehirler belli oldu! Türkiye'den de 1 şehir var
Paylaşmayı hiç bilmiyorlar. Cimrilikte zirve yapmış 3 burç belli oldu Paylaşmayı hiç bilmiyorlar. Cimrilikte zirve yapmış 3 burç belli oldu
Zeytinleri taze tutan yöntem buymuş! Üzerine 1 kaşık ekleyin küflenmiyor ve yumuşamıyor Zeytinleri taze tutan yöntem buymuş! Üzerine 1 kaşık ekleyin küflenmiyor ve yumuşamıyor
Emekliler için çok uygun! Türkiye'nin en mutlu 3 şehri belli oldu Emekliler için çok uygun! Türkiye'nin en mutlu 3 şehri belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul, Ankara ve Bursa da var: AKP'deki anketlerin detayları ortaya çıktı, 'CHP önde' AKP'deki anketlerin detayları ortaya çıktı, 'CHP önde'
Parayı mıknatıs gibi çekecekler: 2024 bitmeden zengin olacak 5 burç açıklandı 2024 bitmeden zengin olacak 5 burç açıklandı
Beşiktaş’ın penaltısı güme mi gitti? Eski hakemler ve spor insanları, Cenk Tosun-Köhn pozisyonunu yorumladı Eski hakemler ve spor insanları, Cenk Tosun-Köhn pozisyonunu yorumladı
Memur, memur emeklileri, SSK ve Bağ-kur emekli maaşı zam oranı belli oldu Emekli maaşı zam oranı belli oldu
Emekli maaşına ek zam beklentisi sonrası uzmanı açıkladı: Hakkınızı arayın! Emekli maaşına ek zam beklentisi sonrası uzmanı açıkladı: Hakkınızı arayın!