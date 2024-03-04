Emeklilik için Dünya genelindeki en iyi şehirler belli oldu! Türkiye'den de 1 şehir var

Aydınlık'ın geçtiği habere göre; Dünyanın farklı ülkelerinden 799 kent arasında yapılan seçimde ilk 10 arasına Türkiye'den Adana şehri girmeyi başardı. Focus dergisinin çeşitli kriterlere göre değerlendirerek ortaya çıkardığı liste merak ediliyor. İşte Adana'nın da bulunduğu o liste.

İLK SIRADA TREBİNJE VAR



Listede Bosna Hersek'in Trebinje kenti ilk sıradaki yerini korudu. İkinci sırayı Kolombiya'nın Manizales kenti, üçüncü sırayı ise Hindistan'ın Mangaluru kenti aldı. Portekiz'in Coimbra ve Fas'ın Meknes kenti de listeye giren kentler arasında.

Kentlerin yabancılar için sunduğu sağlık hizmetleri, güvenliği, iklimi, ulaşım ağı da listenin oluşturulmasında belirleyici oldu.



Listenin oluşturulmasında diğer kentlerin Berlin'le kira fiyatları, yaşam maliyetleri karşılaştırıldı.

Bosna Hersek'in güneydoğusunda bulunan Trebinje, tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken bir şehirdir. Adını, Trebišnjica Nehri'nden alan bu şehir, tarihi dokusu ve mimari yapılarıyla ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim sunmaktadır.

Trebinje'nin en önemli simgelerinden biri, 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilen Arslanagić Köprüsü'dür. Bu tarihi köprü, şehrin sembolü haline gelmiş ve ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Ayrıca şehirde bulunan Tvrdoš Manastırı ve Hercegovačka Gracanica Kilisesi gibi dini yapılar da ziyaret edilmeye değerdir.

Trebinje aynı zamanda doğal güzellikleriyle de ünlüdür. Şehre hakim bir tepede yer alan Kastel Kalesi, muhteşem bir manzara sunmaktadır. Ayrıca şehrin yakınlarında bulunan Tvrdoš Nehri ve Sućuraj Plajı, doğa tutkunları için harika birer destinasyondur.

Yeme-içme kültürü bakımından da zengin olan Trebinje, yöresel lezzetleriyle gastronomi tutkunlarını cezbetmektedir. Özellikle şehrin meyve bahçelerinden elde edilen taze meyve ve şarapları, damak zevki olan herkesi memnun edecek niteliktedir.

EMEKLİLER İÇİN EN İYİ 10 ŞEHİR



10. Osijek, Hırvatistan

9. Coimbra, Portekiz

8. Meknes, Fas

7. Da Nang, Vietnam

6. Adana, Türkiye

5. Batum, Gürcistan

4. Qingdao, Çin

3. Mangaluru, Hindistan

2. Manizales, Kolombiya

1. Trebinje, Bosna Hersek