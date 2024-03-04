O bankadan emekliye rekor promosyon! Mart'a özel yeni ödeme

ING, emekli maaşını taşıyanlara özel bir kampanya başlattı. Artık emekli maaşını ING'ye taşıyanlar, 15.000 TL'ye varan nakit promosyondan faydalanabilecekler.

Emeklilerin maddi anlamda rahatlamasını hedefleyen bu kampanya kapsamında, emekli maaşını ING'ye taşıyan herkes, belirli bir süre içerisinde 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanma fırsatı yakalayacak. Bu fırsattan yararlanmak için yapmanız gereken tek şey, emekli maaşınızı ING'ye taşımak ve kampanya koşullarını yerine getirmek.

BANKA TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 10.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 5.000 TL’ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.

Siz de maaşınızı kolayca ING’ye taşıyın, nakit promosyon fırsatlarını ve emekli müşterilerimize sunduğumuz ayrıcalıkları kaçırmayın.

Eğer hâlâ emekli maaşınızı ING’ye taşımadıysanız e-Devlet Kapısı üzerinden veya Cebimdeki Danışman'la görüntülü görüşerek veya ING Telefon Bankacılığı'nı arayarak veya şubelerimize gelerek kolayca maaşınızı taşıyabilir, size özel sunulan ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz.

Emekli maaş müşterimiz olarak;

Dijitalden gerçekleştireceğiniz para transferi işlemlerine masraf ödemezsiniz.

%3,59'dan başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisi kullanabilir,

3 ay boyunca Turuncu Ekstra Plus avantajlarından puan toplama koşulu olmadan yararlanabilir,

İlk defa ING Kredi Kartı başvurusu yaptığınızda, ilk 1 yıl kart ücret ödemez, 20.000 TL faizsiz Taksitli Nakit Avans kullanabilir veya 1.000 TL Bonus fırsatından yararlanabilirsiniz. 20.000 TL faizsiz Taksitli Nakit Avans veya 1.000 TL Bonus fırsatı detayları için tıklayın.

OFT kampanya koşullarına aşağıdaki ''Emekli 5.000 TL Otomatik Fatura Talimatı Kampanya Koşulları'' başlığı altından ulaşabilirsiniz.