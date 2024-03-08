Kızıl Goncalar sezon finali ne zaman? NOW TV'nin yeni dizisinden üzücü haber

Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrollerini paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi, sezon finali yapacağı tarih konusunda meraklı bekleyişe son verdi. Uzun bir süredir izleyicilerin ilgiyle takip ettiği dizi, ne zaman sezon finali yapacağına dair net bir tarih açıkladı.

Dizinin hayranları tarafından büyük bir heyecanla beklenen sezon finali, izleyicilere duygusal anlar yaşatacak gibi gözüküyor.

KIZIL GONCALAR SEZON FİNALİYLE İLGİLİ BİLGİLER

NOW TV ekranlarında yayımlanan Kızıl Goncalar dizisinin ne zaman sezon finali yapacağı belli oldu. NOW TV ekranlarında yayımlanan Kızıl Goncalar dizisinin ”Haziran” ayında sezon finali yaparak ekran arası vereceği öğrenildi.

KIZIL GONCALAR YENİ BÖLÜMLER NE ZAMAN?

NOW TV ekranlarının sevilen dizisi Kızıl Goncalar’ın yeni bölümleri Eylül ayında ekranda olacak. Üç ay sonra sezon finali yapacak olan Kızıl Goncalar dizisinin 12 bölüm daha ekranda olması bekleniyor.

KIZIL GONCALAR DİZİSİNİN 9.BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Mira’nın hayatı gerçek ailesinin kim olduğu konusundaki şüpheleri yüzünden büyük bir çıkmaza girer. Levent ve Beste için vakit, Mira’ya hesap verme vaktidir. Öte yandan Sadi Hüdayi başta olmak üzere Cüneyd, Meryem ve Levent de Hande’nin tarikatın kirli sırlarını ifşa eden haberi ele geçiren Hayri yüzünden adaletin kılıcıyla tanışmak üzeredir.

KIZIL GONCALAR DİZİSİ HAKKINDA BİLGİLER

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem’in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen “evlat” söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

KIZIL GONCALAR’A YENİ OYUNCULAR KATILDI

NOW’un Gold Film imzalı pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi “Kızıl Goncalar”ın kadrosuna Melisa Doğu’nun ardından bir yeni oyuncu daha katıldı.

Magazin basınında yer alan haberlere göre Batuhan Yüzgüleç’te Kızıl Goncalar dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Kaynaklar: gazetepencere.com, gercekgundem.com, youtube.com, nowtv.com.tr