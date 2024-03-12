İYİ Parti eski Milletvekili ve Yeniçağ'ın patronu Ahmet Çelik, kardeşi tarafından bıçaklandı

İstanbul Bahçelievler'deki ofisinde tartıştığı kardeşi tarafından bıçaklanan eski İYİ Parti Milletvekili ve Yeniçağ gazetesinin sahibi Ahmet Çelik, hastanede tedavi altına alındı. Çelik'in durumunun ciddiyetini koruduğu belirtiliyor.

27. Dönem İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik (67), Çobançeşme Mahallesi, Fatih Caddesi'ndeki ofisinde kardeşi Kemal Çelik (64) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Kemal Çelik, ağabeyi Ahmet Çelik'i göğsünden ve elinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Kemal Çelik, Yeniçağ'ın künyesine göre halen Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulunuyor.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çelik, hastaneye kaldırıldı.

Çelik'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

Yeniçağ Yazarı Orhan Uğuroğlu, Çelik'in için acil kana ihtiyaç olduğu paylaşımında bulundu.

Uğuroğlu, paylaşımında, "Yeniçağ Gazetemizin sahibi ve 27. Dönem İYİ PARTİ Milletvekili değerli dostum dava adamı Ahmet Çelik’e kardeşinin yaptığı menfur saldırıyı nefretle kınıyorum. Çelik için acil 0 Rh pozitif kana ihtiyacımız var. Kan vermek için Sadi Konuk hastanesine gitmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Yeniçağ Gazetemizin sahibi ve 27. Dönem İYİ PARTİ Milletvekili değerli dostum dava adamı Ahmet Çelik’e kardeşinin yaptığı menfur saldırıyı nefretle kınıyorum.



Çelik için acil 0 Rh pozitif kana ihtiyacımız var.



Kan vermek için Sadi Konuk hastanesine gitmeliyiz — Orhan Uğuroğlu (@OrhanUguroglu) March 12, 2024

KEMAL ÇELİK GÖZALTINA ALINDI

Emniyet’ten yapılan açıklamada Yeniçağ’ın patronu Ahmet Çelik’i bıçaklayan kardeşi Kemal Çelik’in gözaltına alındığı duyuruldu.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“12.03.2024 tarihinde Bahçelievler ilçesinde bıçakla yaralanan ve yaralı şahsın hastaneye intikalinin sağlandığı olayla ilgili olarak;

Yaralı şahsın İYİ PARTİ eski milletvekili (27.dönem) Ahmet ÇELİK isimli şahıs olduğu, şahsın Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildiği, göğüs alt kısmından bıçakla yaralı olduğu, bilincinin açık olduğu anlaşılmıştır.

Şahsın ilk beyanına göre; olayı Yenibosna’daki ofislerinde öz kardeşi Kemal ÇELİK isimli şahsın gerçekleştirdiğini beyan etmiş, ofiste yapılan incelemede yerde kan lekeleri olduğu görülmüştür.

Şüpheli Kemal ÇELİK isimli şahıs ikamet adresinde, olayda kullandığını beyan ettiği bıçakla birlikte yakalanmış, şahsın alkollü olduğu, bileğinde kesik olduğu anlaşılmıştır.

Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir”

AKŞENER'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sosyal medya hesabından Ahmet Çelik'e geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Akşener şu ifadeleri kullandı:



"27. Dönem İstanbul Milletvekilimiz Ahmet Çelik'in uğramış olduğu saldırı sonucunda yaralandığını üzüntüyle öğrendim. Ailesine ve sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum. En yakın zamanda güzel haberlerini bekliyoruz..."

27. Dönem İstanbul Milletvekilimiz Ahmet Çelik'in uğramış olduğu saldırı sonucunda yaralandığını üzüntüyle öğrendim.



Ailesine ve sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum.



En yakın zamanda güzel haberlerini bekliyoruz... — Meral Akşener (@meral_aksener) March 12, 2024

Kaynak: AA