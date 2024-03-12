Ayhan Bora Kaplan dosyasından Soylu çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu bulunan çete lideri Ayhan Bora Kaplan dosyasında adı birçok yerde geçen eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sadık Soylu'nun ifadesini almak istedi. İddiaya göre seçim öncesi Soylu’ya dokunulmak istenmedi.

Ayhan Bora Kaplan dosyasından Soylu çıktı

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan, geçen yıl eylül ayında 'Suç örgütü lideri olduğu' gerekçesiyle yurt dışına kaçmak isterken Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınıp tutuklandı.

Kaplan'ın tutuklanmasının ardından yürütülen soruşturmanın birçok noktasında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sadık Soylu'nun adı geçti. Kaplan hakkında hazırlanan iddianamede, Kaplan'ın adamlarının mekanlarına gelen bir genci tanımadıkları için darp ettiği, bu gencin Sadık Soylu'nun oğlu olduğu, Kaplan'ın Sadık Soylu'nun oğlunu tanımadan darp eden 3 çalışanını 15 Şubat 2018 gecesi ayaklarından vurarak cezalandırdığı iddia edildi.

CUMHURBAŞKANIYLA İSTİŞARE EDİLECEK

Halk TV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre; Sadık Soylu'nun adının geçtiği vahim iddialara ilişkin soruşturma savcısının işlem yapmak istediği ve durumu başsavcıya ilettiği öğrenildi. Ancak nasıl olduysa bu bilgi, Süleyman Soylu'nun kulağına gitti.

Yargı camiasında dillendirilen iddiaya göre; Soylu bu konuyu kendisine yakın önemli bir isme iletti. Böylelikle Kaplan soruşturmasına tepeden bir el müdahale etmiş oldu. Sadık Soylu'ya yönelik seçim öncesi bir hamle yapılmasının doğru olmayacağı belirtildi. Ayrıca Sadık Soylu'ya yönelik atılacak adımın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile istişare edilmesi gerektiği aktarıldı.

'HERKES BANA VURMAK İSTİYOR'

İddialara ilişkin telefonla ulaştığımız Sadık Soylu'ya ise, "Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında ifadeye davet edildiniz mi?" diye sorduk. Ancak bu soruyu duyan Soylu, "Hayırlı günler diliyorum" diyerek telefonu kapattı. Sonrasında Whatsapp üzerinden yaptığımız yazışmada ise Soylu, "Herkes bana vurmak istiyor. Allah'a havale ediyorum" dedi.

1 NİSAN SONRASINI İŞARET ETTİ

İddiaları sorduğumuz Süleyman Soylu ise, "Amerika’da Trump meselesini de bana sorarsanız sevinirim… Ukrayna Rusya savaşı dahil hepsinin mesuliyetini de. Size tavsiyem 1 Nisan sonrasını beklemeniz" diye konuştu.

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