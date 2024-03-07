Yapboz gizli tanık ve MASAK raporuyla tamamlandı: Yargı, emniyet mensupları ve mafyanın ‘flörtü’ ortaya çıktı

Ankara’da yer altı dünyasında ‘Kaplan Grubu’ olarak bilinen ve adı sık sık İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakınlığıyla anılan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan hakkındaki davada yeni bir gelişme yaşandı. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın (MASAK) raporu ortaya çıktı.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava dosyasına giren raporda, dikkati çeken tespitlere yer verildi.

1-NE İLE SUÇLANIYOR?

Birçok suç örgütüyle bağlantısı olduğu belirtilen Bora Kaplan hakkında hazırlanan iddianamede özetle "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", "kasten öldürme", "nitelikli kasten öldürme" suçlarından hapis cezası talep ediliyor.

Ancak Kaplan hakkında gün yüzüne çıkan bilgiler, MASAK raporuyla birlikte derinleşiyor.

2-KAÇ ŞİRKET ARAŞTIRILDI?

Suç örgütüne yönelik hazırlanan 423 sayfalık MASAK raporunda Kaplan ve yakın çevresi ile dosyadaki bazı şüphelilerin, banka hesapları, şirket ortaklıkları, yaptıkları para transferleri incelendi. Raporda, Kaplan ve örgüt mensuplarının kara paralarını akladığı iddiasıyla 50 şüpheli şirketin araştırıldığı görüldü.

3-SÜNNET DÜĞÜNÜNDE NE KADAR KARA PARA AKLANDI?

Raporda, Kaplan'ın gözaltına alınmadan günler önce oğlu için yaptırdığı sünnet düğününe dikkat çekildi.

29 Ağustos 2023’te yapılan sünnet düğününe İnsan kaçakçılığı, uyuşturucu satışı, fuhşa zorlama, saldırı, gasp, haraç toplama, sahte evrak düzenleme gibi suçlarla gündeme gelen Necati Arabacı, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "dava arkadaşım" dediği - suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Barış Çakıcı, yeraltı dünyasından Selahattin Yılmaz ve Menderes Kutlu gibi isimler katılmıştı.

Raporda, sünnet düğününde takılan nakit para ve altınlarla suç örgütlerinin kara paralarının aklandığı ifade edildi. Düğünden sonra Bora Kaplan’ın “sünnet takıları” adı altında 27 milyon 808 bin TL 425 TL tutarında banka hesabına para yatırdığı belirtildi. Kaplan’ın, sünnet parası olarak yatırdığı miktarı ise ilerleyen günlerde çektiği ifade edildi.

4-BANKADAN KAÇ PARA ÇEKTİ?

MASAK, Kaplan’ın para hareketlerinin 2019 yılından sonra “hayatın olağan akışına aykırı bir şekilde” arttığını tespit etti.

İncelemeler sonucunda, Kaplan’ın banka hesaplarından 2020’de 3 milyon 525 bin, 2021’de 5 milyon 367 bin, 2022’de 10 milyon 645 bin, 2023 yılında ise 32 milyon 439 bin TL para çektiği belirtildi.

Kaplan’ın 3 yıl içerisinde toplamda 60 milyon TL banka hesaplarından para çektiği tespit edildi.

5-PARANIN KAYNAĞINI GİZLEMEK İÇİN HANGİ HESAPLARI KULLANDI?

Raporda ayrıca, Kaplan'ın suç örgütü faaliyetleri kapsamında suçtan elde etmiş olduğu gelirlerini, gayrimeşru kaynağını gizlemek ve aklamak amacıyla, eşinin, sevgilisinin, kardeşinin, eniştesinin hesaplarını kullandığına dikkat çekildi.

Bora Kaplan’ın geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan eşi Nazlı Kaplan’ın 2017 yılı sonrasında banka hesaplarındaki para çekme ve yatırma işlemlerinin şüpheli ve olağan dışı olduğu belirtildi.

Raporda, Nazlı Kaplan’ın son 4 yılda banka hesaplarından toplamda 145 milyon 868 bin TL nakit çektiği, bu paraların şüpheli şirketler aracılığıyla aklandığına dair tespitler yapıldı.

6-BORA KAPLAN YARGI VE EMNİYET MENSUPLARINI NASIL KISKACA ALDI?

MASAK raporunda Ayhan Bora Kaplan’ın yargı ve emniyetteki bağlantıları ile daha önce cinayetten 7 yıl 6 ay ceza alan, ancak üç yıl cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılan Kaplan hakkındaki UYAP kayıtlarının çözümü de yer aldı.

Kayıtlarda Kaplan hakkında Ankara ve Bodrum Başsavcılıkları tarafından “kasten yaralama”, “uyuşturucu sağlama”, “silahlı terör örgütüne üye olma” suçlarından 57 farklı soruşturma açıldığı, 27 dosyada takipsizlik kararı verildiği görüldü.

Ayrıca emniyet müdürü rütbesindeki 3 polisin açığa alındığı, eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Alp Aslan’nın dahi isminin geçtiği dosyada Bora Kaplan’ın yargı ve emniyet mensuplarını rüşvet ile bağladığına dikkat çekildi.

7-RÜŞVET, ŞANTAJ, HAYAT KADINLARI NASIL BİR ARAYA GELDİ?

MASAK raporunda, Kaplan’ın yargı ve emniyet mensuplarına yüklü miktarda rüşvet dağıttığı, güvenlik güçleri ve adliye bağlantılarını kullandığına dair tespitler yer aldı.

Raporda, polis - savcı - hâkim gibi adli birimlerde çalışan görevlilerin, Kaplan’ın işlettiği gece kulüpleri, eğlence mekanlarına götürüldüğü, buralarda ağırlandıkları ve hesap ödemedikleri belirtildi.

Kaplan’ın, emniyet ve yargı mensuplarını ‘seks işçileri’ ile bir araya getirdiği, bu isimleri kayda aldığı ve şantaj yaptığı ifade edildi.

MASAK raporunda bahsedilen emniyet ve yargı mensuplarının şantaj - rüşvet ile etki altına alındığının tespit edilmesinin ardından, T24 yazarı Tolga Şardan, Soylu’ya yakın eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Alp Aslan’ın Kaplan’dan 300 bin lira rüşvet aldığına dair teşhisin dosyaya girdiğini ortaya çıkardı.

8-YARGITAY ÜYESİ YÜKSEL KOCAMAN MI İŞARET EDİLDİ?

Kaplan’ın emniyet bağlantısına dair isimler ortaya çıkarken, yargı ayağına dair en dikkat çeken isim ise bir dönem Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan, şimdilerde ise Yargıtay üyeliği görevini üstlenen Yüksel Kocaman’dı.

Eylül 2023’te gözaltına alınan Bora Kaplan, Ankara Organize Suçlar Şube Müdürlüğü’ndeki sorgusunda, bir yargı mensubuna lüks bir villa ve araba aldığını öne sürmüştü.

Kaplan’ın işaret ettiği ismin Yüksel Kocaman olduğu iddia edilmişti. Kocaman ise söz konusu söylentileri yalanlamış, "haksız, lekeleyici, mesnetsiz iddiaları yazan kişilere" suç duyurusunda bulunacağını ifade etmişti.

9-YÜKSEL KOCAMAN DÖNEMİNDE KAPATILAN DOSYALAR VE GİZLİ TANIK İFADELERİ

MASAK raporunda geçen ifadelerin ardından Bora Kaplan’ın emniyet bağlantılarına dair teşhisin gün yüzüne çıkması akıllara gizli tanık ifadelerini getirdi.

Kaplan dosyasına giren gizli tanık ifadelerinde, Kaplan’ın Yüksel Kocaman’ın Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde, aile şirketi olan Kocaman Nakliyat’a öncelik verilmesi gerektiği talimatı alındığı, Kocaman’a son model bir BMW marka otomobil hediye edildiği ortaya çıkmıştı.

Son olarak MASAK raporunda geçen Kaplan’ın UYAP kayıtlarında 10 Haber’den Masum Gök’ün de gündeme getirdiği üzere, Kocaman’ın başsavcı olduğu 2017-2019 yılları arasında açılan 11 soruşturma da takipsizlikle sonuçlanmıştı.