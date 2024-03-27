Sağlık çalışanları, maaşlarından kesilen 8 bin TL ek verginin kaldırılmasını istiyor

Sağlık emekçileri, pandemi sürecinde gösterdikleri özverili çalışmaların yanı sıra, maaşlarından kesilen yüksek vergi oranının adaletsiz olduğunu belirtiyor. Aile hekimliği çalışanları, maaşlarından kesilen verginin yüzde 35'e kadar ulaştığını ve bu durumun çalışanların motivasyonunu olumsuz etkilediğine dikkat çekere, maaşlarından kesilen yüzde 35’e varan vergilerin en fazla yüzde 15’e indirilmesini istedi.

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) İzmir 1 ve 2 No'lu Şube üyeleri ve Türk Tabipler Birliği Aile Hekimliği Kolu ve sağlık çalışanları İzmir'den eylem düzelendi.

Sağlık çalışanları adına açıklama yapan doktor Abdülkadir Kasımoğlu, aile hekimlerinin maaşlarından 8 bin lira ek vergi kesildiğini belirterek bunun kaldırılmasını istedi. Kasımoğlu şunları söyledi:

“Aile hekimlerine uygulanan ek vergiler aylık 8 bin lirayı buluyor. Aile hekimliği çalışanlarından her ay giderek artan oranda yüzde 35’e varan vergi kesintilerine son verilsin. Ücretlerden yapılan vergi kesintileri her ay sabit ve yüzde 15 oranında olsun. Talebimizde ısrarlıyız. Mücadelemizden vazgeçmiyoruz” dedi.

'Hükümet Sağlık Çalışanlarının Taleplerine Kayıtsız Kalıyor'

Deprem bölgesinde çalışan aile hekimliği çalışanlarının emeklerinin karşılığını istediklerini ifade eden Kasımoğlu, “Deprem bölgesinde hizmet veren aile hekimliği çalışanlarından vergi kesintileri dışında yüksek oranda yapılan performans kesintileri için hükümet sessiz kalmaya devam ediyor. Hükümet, zor şartlarda çalışan sağlık emekçilerinin talebine kayıtsız kalmaktadır. Yapılan kesintilerin geri ödenmesi için, performansa bağlı kesintilerin ve yüksek vergi kesintilerinin son bulması için deprem bölgesinde hizmet veren sağlık çalışanlarının haklı mücadelesinin yanındayız. Hükümete söylediklerimiz ve talebimizi açık bir şekilde bir kez daha yineliyoruz: Kamudan yüksek vergi muafiyetleriyle, vergi aflarıyla beslediğiniz, büyüttüğünüz bir avuç şirkete sağladığınız desteklerden vazgeçerek, halkın sağlığı için fedakarca hizmet eden sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığını verin, haksız ve adaletsiz vergi kesintilerinden vazgeçin” diye konuştu.