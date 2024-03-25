Elektronik sigara kabusu oldu, ciğeri sönen genç kadın herkesi uyardı

Elektronik sigara kullanımının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini kanıtlayan bir vaka daha yaşandı. 20 yaşındaki genç kız, elektronik sigara bağımlılığı nedeniyle ölümden döndü.

Elektronik sigara kabusu oldu, ciğeri sönen genç kadın herkesi uyardı

Yapılan araştırmalar, elektronik sigara kullanımının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini kanıtladı. Bunun temelinde yatan nedenlerden biri, elektronik sigaraların içerdiği kimyasalların ve nikotinin sağlık üzerindeki olumsuz etkileridir. Son zamanlarda, elektronik sigara kullanımının zararlarını gösteren vaka örnekleri de arttı. Buna örnek bir vaka haberi de ABD'den geldi.

ABD'nin Wisconsin eyaletinde yaşayan 20 yaşındaki Karlee Ozkurt, elektronik sigara bağımlılığının henüz ergenlik çağının başındayken ortaya çıktığını, sağ akciğerinin iki kez çökmesine neden olduğunu ve kalıcı olarak hasar bıraktığını belirtti.

T24'ün haberine göre; 20 yaşındaki genç kadın, beş yıl boyunca elektronik sigara kullandı.

"Artık 40 yaşımı geçemeyeceğimden endişe ediyorum" diye konuşan Karlee, elektronik sigaraya başlamanın şimdiye kadar verdiği en kötü karar olduğunu ve bunun hayattaki en büyük pişmanlığı olmaya devam ettiğini söyledi. Kasım 2021'de işteyken ilk kez akciğeri çöken genç kadın, sırtında kas spazmı yaşadığını düşünerek hastaneye gitmek için iki gün bekledi.

Elektronik sigara kabusu oldu, ciğeri sönen genç kadın herkesi uyardı - Resim : 1

Karlee, "İlk seferinde akciğerimin iğne ve şırıngayla yeniden genişletilmesi gerekti, ancak Kasım 2022'de akciğer tekrar çöktükten sonra göğüs duvarına yeniden tutturulması için bir ameliyat geçirmek zorunda kaldım" dedi.

Karlee, daha fazla insanın elektronik sigarayı bir bağımlılık olarak hayatında tutmaya devam etmemesi için insanları uyarıyor.

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