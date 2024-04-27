İmamoğlu ve Yavaş'tan İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'na tebrik mesajı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti'nin yeni Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik etti.

İmamoğlu ve Yavaş'tan İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'na tebrik mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in aday olmadığı olağanüstü kurultayda Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Grup başkanı Koray Aydın, Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın ve Günay Kodaz genel başkanlık için yarıştı. 3. turda 611 oy alan Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti’nin yeni genel başkanı oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla Dervişoğlu'nu tebrik etti.

Mansur Yavaş

''İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultay’ında Genel Başkan seçilen Sn. Müsavat Dervişoğlu’nu tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum.''

Ekrem İmamoğlu

''İYİ Parti Genel Başkanlığı’na seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu’nu tebrik ediyor, ülkemizin demokrasi mücadelesinde başarılar diliyorum. Önceki Genel Başkan Sayın Meral Akşener ile uzun yıllara dayanan mesaimiz oldu. Kendisine bundan sonraki sürecinde başarılar dilerim. İYİ Parti’ye gönül vermiş kıymetli vatandaşlarımıza da hayırlı olsun temennimi iletiyorum.''

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