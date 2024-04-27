İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan zafer konuşması

İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda, üçüncü turda 611 delegenin oyunu alarak genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu, partisinin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda konuştu.

Dervişoğlu, "Bugün itibarıyla birbirimize sarılarak yaralarımızı saracağız. İktidar yolculuğunu yine ağabeyim Koray Aydın'la, kardeşim Tolga Akalın'la ve bu dava için alın teri döken sizlerle devam ettireceğiz. Herkes emin olsun, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." dedi.

'KİMSEYLE YARIŞMADIK BİZ'

Kürsüye üçüncü turdaki rakibi Koray Aydın ile çıkan Dervişoğlu, yaptığı konuşmada, "Aslında ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Bu yolculuğa çıkarken, 'Cenabı Allah hakkımızda hayırlısı neyse onu nasip etsin' diye dua ettim. Ülkem için dua ettim. Milletim için dua ettim. Partim için dua ettim ve sizler için dua ettim. Ben bir yarış kazanmadım." ifadesini kullandı.

Tolga Akalın ve Koray Aydın'la el ele poz veren Dervişoğlu, "Kimseyle yarışmadık biz." şeklinde konuştu.

'ARTIK HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK'

Dervişoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Herkesin gözü bu kongredeydi. Allah hepinizden gani gani razı olsun. En küçük bir tatsız olay bile yaşanmadı. Bu, iyiler ve cesurlar hareketinin nasıl siyasi bir hareket olduğunun, nasıl siyasi bir ahlaka ve ferasete sahip olduğunun en büyük delilidir.

Konuşurken de ifade ettim; sayın Koray Aydın benim aile büyüğüm ve ağabeyimdir. Sayın Tolga Akalın da benim kardeşim ve ailemin bir ferdidir. Sizlerin adayları olarak bu yolculuğa çıktık. Siz asıl çok büyük bir ailesiniz. Size mensup olmaktan hepimiz iftihar ediyoruz. Bugün itibarıyla birbirimize sarılarak yaralarımızı saracağız. İktidar yolculuğunu yine ağabeyim Koray Aydın'la, kardeşim Tolga Akalın'la ve bu dava için alın teri döken sizlerle devam ettireceğiz. Herkes emin olsun, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Allah hepinizden razı olsun."

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU KİMDİR?

Müsavat Dervişoğlu, Ankara'da 1960 yılında doğmuş. Eğitim hayatına Ordu'nun Fatsa ilçesinde başlamış ve Samsun'da lise eğitimini tamamlamış. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuş.

1991 yılından beri İzmir'de ticaretle uğraşan ve birçok firmada üst düzey yöneticilik yapan Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Dervişoğlu, 27. Dönemde İzmir Milletvekili seçildi.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi olarak da görev yapan Dervişoğlu, evli ve 1 çocuk babasıdır.