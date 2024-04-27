Yerde yuvarlandığı anlar gündem olmuştu: İbrahim Efe, AKP'den istifa etti

Şehir hastanesinin çevresinde yapılan düzenlemeler sırasında İzmit Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışanları arasında çıkan kavga yaşandı. İddialara göre, asfalt çalışması için bölgeye giden ekipler arasında tartışma çıktı. Olayın ardından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de bölgeye gitti. Yaşanan olayda bir kişi Meclis Üyesi İbrahim Efe'yi ittirdi ve yere düştü. Ancak Efe'nin yere düşmesinin ardından yerde yuvarlanması sosyal medyada gündem olurken, abartılı bulunup tepki çekti.

GÖREVİNDEN VE PARTİDEN İSTİFA ETTİ

AKP Kocaeli İl Başkanlığı, İbrahim Efe hakkında disiplin süreci başlattığını duyurduktan sonra, AKP İzmit Belediye Meclis Üyesi İbrahim Efe'nin istifa ettiği açıklandı. Efe, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, herkesin sonuca baktığını ve sebebini sormadığını belirtti. Ayrıca, hiçbir şekilde arsızlık, yüzsüzlük veya hırsızlık yapmadığını vurgulayarak, bölge partisine etnik köken gözetmeksizin hizmet ettiğini ifade etti. Efe, ailemi ve partisini korumak adına İzmit Belediyesi Meclis Üyeliği ve partisinden istifa ettiğini söyledi.