Meral Akşener'den yeni Başkan Müsavat Dervişoğlu'na tebrik mesajı

Meral Akşener, İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkan olarak seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik etti.

Meral Akşener'den yeni Başkan Müsavat Dervişoğlu'na tebrik mesajı

Meral Akşener, İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda 611 oy alarak Genel Başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu X hesabından yayınladığı bir mesajla tebrik etti.

Akşener, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

''5. Olağanüstü Kurultayımızda İYİ Parti Genel Başkanı olarak seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu’nu tebrik ediyor, başarılar diliyorum.''

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