Özgür Özel, Dervişoğlu'u tebrik etti: İyi insanların partisi yeni bir yol çiziyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 484. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında düzenlenen Fener Alayı etkinliğinin ardından yaptığı açıklamada, Müsavat Dervişoğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı seçilmesini değerlendirdi.

Özel, parti içi demokratik yarışın önemine vurgu yaparak, Dervişoğlu'nun İYİ Parti için önemli bir isim olduğunu belirtti. Kendisinin de en kısa zamanda Dervişoğlu'nu tebrik etmek üzere ziyaret edeceğini söyleyen Özel, İYİ Parti'nin iyi insanlardan oluşan bir parti olduğunu ve son seçimlerde bu iyi insanların Türkiye ittifakıyla birlikte adalet ve kalkınma partisiyle MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'na geçit vermediğini ifade etti. Özel, İYİ Parti'nin yeni bir yol çizdiğini ve Müsavat Dervişoğlu'na yeni görevinde başarılar diledi.

'İYİ İNSANLARIN PARTİSİ YENİ BİR YOL ÇİZİYOR'

Özel, Dervişoğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı seçilmesine ilişkin şunları kaydetti:

"Hayırlı olsun. Bir siyasi partide parti içi demokratik bir yarış hem o partiye hem ülkenin demokrasisine katkı sağlar. Çok kıymetli adaylar yarıştı. Biz dikkatle takip ettik. Müsavat Dervişoğlu benim birlikte grup başkan vekilliği yaptığım, İYİ Parti'de çok emeği olan çok kıymetli bir isimdir. Bundan sonra İYİ Parti Müsavat Bey'le birlikte yol yürüyeceğine göre kendisine hayırlısı olsun diyoruz. En kısa zamanda kendisini tebrik etmek için gideceğim. İYİ Parti, iyi insanlardan oluşan bir partidir. Son seçimlerde de çok sayıda iyi insan Türkiye ittifakıyla birlikte olarak adalet ve kalkınma partisiyle MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'na geçit vermedi. Bu iyi insanların partisi yeni bir yol çiziyor kendisine. Müsavat beye hayırlı olsun."

'AKŞENER'İN VEDA KONUŞMASI ÇOK ANLAMLI'

Özel, Meral Akşener ile ilgili de, "Ayrıca Meral Akşener çok değerli bir insan. Türk siyasi tarihinde önemli kilometre taşlarında izi olan bir insandır. Millet İttifakı'nın sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte mimarlarından bir tanesidir. Onun bugünkü veda konuşması çok anlamlıdır. Kendisine de bundan sonraki yaşamında sağlık diliyoruz. Başarılar diliyoruz. Geçmiş süreçler bir yana, biz kendisine hakkımızı helal ediyoruz. O da hakkını helal etsin. İYİ Parti için, İYİ Partililer için hayırlı olsun" dedi.

Öte yandan Özel, X hesabından yaptığı paylaşımda; 'İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Sn. Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. İYİ Parti'nin kuruluşundan bu yana Genel Başkanlık görevini üstlenen Sn. Meral Akşener'e bundan sonraki yaşamında sağlık ve mutluluklar diliyorum.' ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA