Erdoğan'dan Dervişoğlu'na tebrik telefonu

Meral Akşener'in aday olmadığı İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda 611 delegenin oyunu alarak Genel Başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu'na bir tebrikte AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu’nu tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti’nin 5’inci Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Müsavat Dervişoğlu’nu telefonla arayarak tebrik etti.

Erdoğan, kurultayın hayırlara vesile olması temennilerini iletti.