Kanal D'den beklenmedik hamle... Apar topar değiştirilmesine karar verildi

Kanal D'nin yayımlayacağı yeni dizi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Süreç Film'in Kanal D için çektiği ve kod adı "Yalan" olan dizi, izleyicilerin merakla beklediği bir yapım olarak dikkat çekiyor.

Senaryosunu Murat Boyacıoğlu'nun kaleme aldığı dizi, hapisten çıkan ve bir yalanın ortasında kalan Melike'nin dramatik hikayesini ekrana taşıyacak. Bu etkileyici hikaye, izleyicilere duygusal ve heyecan dolu anlar yaşatacak gibi görünüyor.

YENİ DİZİDE KİMLER YER ALACAK?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Merakla beklenen dizi Aslıhan Güner (Melike) ile Feyyaz Duman’ı (Kadir) buluşturdu. Birinci bölüm çekimleri tüm hızıyla süren kod adı “Yalan”, Yeşim Ceren Bozoğlu (Hülya) Özge Borak (Berrin), Emir Benderlioğlu (Cengiz), Zeynep Eronat (Delal), Renan Bilek (Emin), Serra Pirinç (Hazal), Eylül Tumbar (Duru), Atakan Hoşgören (Kerim), Sabriye Kara (Şefika), Ozan Yiğit (Volkan) ve Kubilay Tuncer‘i (Haluk) de bir araya geldi. Dizinin Hülya’sı Yeşim Ceren Bozoğlu, eşi Cengiz’i oynayan Emir Benderlioğlu’yla fotoşopla yapılan fotoğrafını “Pek yakında” notuyla yayınlandı.