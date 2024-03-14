Bir kaşık bile yendiğinde bakın neler yapıyor... Birçok kişi aynı hatayı yapıyor

Mynet'te yayınlanan bir haberde; Dünden kalan pilavın neden ısıtılmaması gerektiği konusunda dikkat çeken bir haber yayınlandı. Bu haberde pilavın tekrar ısıtılarak tüketilmesi durumunda vücuda vermiş olduğu zararlardan söz edildi.

PİLAV NEDEN TEKRAR ISITILMAMALI?

Pilav yaptınız ve kalanı ertesi gün yemeyi düşünüyorsunuz. Fakat pilavı doğru ısıtma yöntemiyle ısıtmadığınız takdirde aslında zehirlenmelere de yol açıyorsunuz. Kuzey Carolina Üniversitesi Gıda Güvenliği Uzmanı Benjamin Chapman bir araştırma yaptı ve pirinç ile ilgili inanılmaz bilgilere ulaştı. Araştırmaya göre pirinci pişirdiğinizde pirinçte bulunan bacillus cereus mikrobu ölmeyebiliyor.

ZEHİRLENMEYE HATTA KOMAYA NEDEN OLABİLİR

Toprakta ve besinlerde bulunabilen bu bakterinin bazı türleri gıda kaynaklı hastalıklara ve en kötüsü besin zehirlenmesine yol açıyor. Pişirme esnasında ölmeyen bu bakteri oda sıcaklığında bekletildiğinde gelişmeye ve üremeye başlıyor. Pilavda bulunan su ve diğer maddeler de bakterinin gelişmesine uygun ortamı sağlıyor. Gelişen bu bakteriler sıcağa dayanıklı toksin oluşturuyor. Bu toksinler ise mide bulantısına, ishale ve zehirlenmeye yol açıyor.

Eğer artan kalan pilavı ısıtıp tekrar tüketecekseniz bunu doğru yöntemle yapmanız şart. Kalan pilavı olabildiğince çabuk soğutmalı ve buzdolabına kaldırmalısınız. Unutmayın, pilav pişirildikten sonra en geç 1 saat içerisinde buzdolabına konmalı.

Pilavı tekrar ısıtırken soğuk kısım bırakmayın

Pilavı yeniden ısıttığınızda soğuk kalan bir kısım olup olmadığını kontrol edin ve birden fazla kez ısıtmayın.

TEKRAR ISITILMAMASI GEREKEN 5 YİYECEK

1. Tavuk: Tavuk, tekrar ısıtıldığında bakteri üremesi için uygun bir ortam oluşturabilir. Bu nedenle, tavuk yemeklerini tekrar ısıtmak yerine taze olarak tüketmek daha güvenlidir.

2. Mantar: Mantarlar, tekrar ısıtıldığında sindirilebilirliklerini kaybedebilir ve hatta zararlı bakteriler üreyebilir. Bu nedenle, mantarlı yemekleri tekrar ısıtmaktan kaçının.

3. Patates: Patates, tekrar ısıtıldığında nişastasının yapısı değişebilir ve sindirimi zor hale gelebilir. Ayrıca, patatesin tekrar ısıtılması botulizm riskini artırabilir.

4. Yumurta: Yumurtanın tekrar ısıtılması, protein yapısının bozulmasına ve sindirilebilirliğinin azalmasına neden olabilir. Bu nedenle, yumurtalı yemekleri tekrar ısıtmaktan kaçının.

5. Pilav: Pilav, tekrar ısıtıldığında bakteri üremesi için uygun bir ortam oluşturabilir. Ayrıca, pirincin tekrar ısıtılması, sindirim sorunlarına neden olabilir.