Tesisatçı çağırmadan önce deneyin. Tıkalı gideri hızlıca açma tüyosu

Tıkalı gider sorunuyla karşılaşan birçok kişi, hemen tesisatçı çağırmak yerine kendi başlarına çözüm aramayı tercih etmektedir. Tıkalı gideri açmak için tesisatçılara gitmenize gerek yok. Bu temizlik tüyosu sayesinde hızlıca tıkalı gider açılacak.

Evdeki basit malzemelerle tıkanmış giderleri açmak mümkündür.

TIKALI GİDERİ SİRKE İLE AÇMA YÖNTEMİ

Suyu Kaynatın



Karbonat ve sirke ile tıkalı lavaboyu açmak için suyu çaydanlıkta ya da kettle ile ısıtın. Bu işlemde suyun sıcaklığı ne kadar yüksek ise o kadar etkili sonuç alınacağı için suyun kaynar olmasına dikkat edin.

Kaynar Suyu Gidere Dökün



Karbonat ve sirkle ile tıkalı lavaboyu açmanın bir sonraki aşamasında ise lavabo giderine yağ konusunda etkili bir bulaşık deterjanı dökün ve kaynar suyu yavaşça gidere dökün. Bulaşık sabunu ve sıcak su lavabonun içerisindeki donmuş yağların çözülmesinde etkili olacaktır.

Giderin İçerisine Karbonat Dökün



Karbonat ve sirke ile tıkalı lavaboyu açmak için şimdi de giderin tam ortasına karbonat dökün. Eğer lavabonun gideri çok küçük ise bir huni ile bu işlemi kolayca halledebilirsiniz.

Sirkeyi Üzerine Dökün



Karbonatı döktükten sonra bir su bardağı damıtılmış beyaz sirkeyi giderin içerisine yavaş yavaş dökün. Bu aşamada giderden bir ses gelebilir, paniklemenize gerek yok. Bu ses alkali olan karbonatın asit olan sirke ile tepkimeye girdiğinin bir göstergesidir.

Köpürme oluşuyorsa bu giderdeki tıkanıkların açılıyor olduğu anlamına gelmektedir.

Daha Fazla Sıcak Su Dökün



Karbonat ve sirke ile tıkalı lavaboyu açma işleminde köpürme oranı azaldıktan sonra yaklaşık bir 10 dakika bekleyin. Bu sürede yaklaşık 2 su bardağı suyu kaynamaya bırakın. Su kaynadıktan sonra lavabo giderini bu sıcak su ile güzelce yıkayın.

Lavabo gideriniz çekmeye başladıysa kalan kalıntıların da akıp gitmesi için suyun sıcak tarafını açın ve bir süre akıtın. Su hala tıkanıklık yapıyorsa işlemi bir kere daha tekrarlayın

Eğer bu yöntemler işe yaramazsa, elbette profesyonel destek almak en doğru tercih olacaktır. Ancak evdeki basit yöntemleri denemeden önce tıkalı gider sorununu çözmek için tesisatçıya başvurmak yerine kendi çözümünüzü üretebilirsiniz.

Kaynaklar: haber7.com, youtube.com, gercekgundem.com