İddialı başlamıştı... Sandık Kokusu dizisinin final tarihi belli oldu

Başrollerini başarılı oyuncuların üstlendiği Sandık Kokusu, izleyicilerden büyük beğeni toplamış ve geniş bir hayran kitlesi edinmişti. Dizinin final tarihinin duyurulması ise merakla bekleniyordu. Sonunda yapılan açıklama ile Haziran ayında sezon finali yapacak olan dizi, sevenlerini heyecanlandırdı.

SANDIK KOKUSU DİZİSİ HAKKINDA BİLGİLER

Özgün bir hikaye olan dizinin konusu, oyuncuları ve nerede çekildiğine dair tüm bilgileri bir araya getirdik...

Çekimleri Adana ve İstanbul'da gerçekleştirilen Sandık Kokusu dizisinin oyuncu kadrosunda; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi isimler yer alıyor. Kadroya son olarak Uğur Yücel'de dahil oldu.

SANDIK KOKUSU KONUSU NEDİR?

Güçlü bir kadının ayakta kalma mücadelesini, aile olabilmenin, geçmişten gelen yüklere rağmen özgürleşebilmenin zorlu yolculuğunu derinlikli karakterleriyle izleyici ile buluşturuyor.

Anne ve kızlarının hikayelerinin anlatıldığı dizide; kah gülmeniz kah ağlamanız ama her zaman kendinizden bir şeyler bulmanız mümkün.

DİZİNİN İLK BÖLÜMÜNDE YAŞANANLAR

Karsu üçüncü çocuğunu yeni doğurmuş, annesi Filiz ona yardıma gelmiştir. Filiz, kızı biraz rahat etsin diye Karsu’nun oğlu Kuzey’i İstanbul’a götürürken talihsiz bir olay olur ve Kuzey kaybolur.

Kuzey’in kaybolması Karsu’nun hayatını mahvederken, Karsu ve Filiz bir daha görüşmemek üzere ayrılırlar.