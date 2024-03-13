Sandık Kokusu dizisinde işler karışıyor! Yeni başrol herkesi sinir edecek

Show TV’nin, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizisi “Sandık Kokusu”nun kadrosunda Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen ve Levent Can gibi başarılı isimler buluşuyor.

Sandık Kokusu dizisinde işler karışıyor! Yeni başrol herkesi sinir edecek

O3 Medya tarafından üstlenilen Show TV'nin yeni dizisi "Sandık Kokusu"nun kadrosunda, Türk televizyon ve sinema dünyasının başarılı isimleri bir araya geliyor. Dizide, Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen ve Levent Can gibi deneyimli oyuncuların performansları izleyicilerle buluşuyor.

Dizinin kadrosunda yer alan bu yetenekli isimler, sektördeki tecrübeleri ve başarılı kariyerleriyle dikkat çekiyor

Sandık Kokusu’nun 14. Bölümünde neler yaşanacak?

Dizidoktoru.com'un haberine göre; Atilla’nın evlendiğini gören herkes çok şaşırır. İkinci kez aldatılan Karsu, Atilla’nın ikisini aynı anda idare ettiğini düşünür. Lale’nin tehlikeli biri olduğunu anlayan Atilla, bu sahte evliliği sürdürebilecek midir?

Irmak, Karsu’yu yeni birileriyle tanıştırır. Bu çabalar Karsu’da tepkiye yol açar.

Sandık Kokusu dizisinde işler karışıyor! Yeni başrol herkesi sinir edecek - Resim : 1

Hasan’ın davası çözülür ve kimseye haber vermeden hapisten çıkar. Hasan, Karsu’yu merak eder ve bu merak onları Cennet Sitesi’ne götürür. O sırada Hasan Filiz’le çarpışır ve kafası karışır, hayatında ilk defa azarlanacaktır.

Irmak’ın doktor randevusu için eski raporlarına ihtiyacı vardır, riskli hamilelik sürecinden dolayı alamaz ve Adnan evde olmadığı için Filiz gidip alacağını söyler. Eve girdiğinde çok rahatsız hisseder. Anılarıyla yüzleşirken girdiği odada karşılaştığı durum onu şok eder.

UĞUR YÜCEL'İN GİRİŞİ HERKESİ SİNİR ETTİ

Usta oyuncu Uğur Yücel, Sandık kokusu dizisine Hasan olarak katıldı. Ancak, Hasan karakteri seyircilerin sevmediği bir karakter olarak dikkat çekiyor.

“Sandık Kokusu” yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!

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