Yeni bir isim daha geldi! NOW TV yılın transferini resmen duyurdu

Adını NOW TV olarak değiştiren FOX TV'nin Hudutsuz Sevda dizisine bir isim daha katıldı

Yeni bir isim daha geldi! NOW TV yılın transferini resmen duyurdu

NOW’un MedYapım imzalı “Hudutsuz Sevda” dizisi kalabalık oyuncu kadrosu ve nefes kesen senaryosuyla dikkat çekerken kadrosunu da genişletmeyi sürdürüyor.

NOW TV tarafından alınan karara göre kadroya yeni oyuncular dahil edilecek.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Hudutsuz Sevda” dizisinin yeni bir değişiklik olmazsa önümüzdeki sezon da devam etmesi planlanıyor. Duayen yapımcı Fatih Aksoy’un imza attığı NOW’da ekrana gelen “Hudutsuz Sevda”nın bu perşembe ekrana gelecek bölümüne çok değerli bir oyuncu katılıyor. Hüseyin Soysalan “Hudutsuz Sevda”yla anlaştı.

Yeni bir isim daha geldi! NOW TV yılın transferini resmen duyurdu - Resim : 2

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Usta oyuncu Hüseyin Soysalan, Murat Öztürk’ün yönettiği, Bahadır Özdener’in kaleme aldığı dizide “Nihat” rolüne hayat verecek ve Nedime’nin (Asuman Dabak) abisi olarak seyirci karşısına çıkacak.

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HUDUTSUZ SEVDA DİZİSİ HAKKINDA BİLGİLER

Hudutsuz Sevda, Medyapım imzalı, ilk bölümü 21 Eylül 2023 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Bahadır Özdener'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir.

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