Kurtlar Vadisi'nin devi değişimiyle şaşırttı: Görenler tanıyamıyor

Kurtlar Vadisi'nin uzun bir aranın ardından tekrar yayınlanacağı müjdesi, hayranlarını heyecanlandırdı. Dizinin efsanevi karakterlerinden biri olan Erhan Ufak'ın değişimi ise izleyicileri şaşırttı. Yıllar sonra ekranlara dönecek olan dizi, eski oyuncularıyla tekrar buluşacak olmasıyla da dikkat çekiyor.

Kurtlar Vadisi'nin devi olarak bilinen Erhan Ufak'ın son hali, izleyiciler arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Dizideki unutulmaz performansıyla izleyenlerin kalbinde taht kuran Ufak'ın değişimi, görenleri tanıyamayacak hale getirdi. Oyuncunun bu değişimiyle ilgili detaylar ise merakla bekleniyor.

haber7'deki habere göre; Çok uzun bir zamandır herhangi bir projede görünmeyen Erhan Ufak, son haliyle medya gündemini meşgul etti ve en fazla konuşulan isimler arasına girdi. İzleyenler tarafından tekrar bölümleri dahi büyük bir beğeniyle seyredilmeye devam eden Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü geçirdiği büyük değişimle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Dizide kendine özgü sözleri, mimikleri ve davranışları sayesinde izleyenlerin hafızasında kalıcı bir iz bırakan Erhan Ufak'ın tam 55 kilo birden verdiği öğrenildi. 2017'de tüp mide ameliyatı geçiren Kurtlar Vadisi oyuncusu Güllü Erhan, bu süreçte 140 kilodan 80 kiloya kadar düştü.

Erhan Ufak'ın fazla kilolarından kurtulduğunu ve formda bir görüntüye kavuştuğunu görenler sosyal medya platformu üzerinden övgü dolu mesajlar gönderdi. Bilindiği üzere Erhan Ufak, Kurtlar Vadisi'nin yanı sıra aynı projenin Terör, Pusu, Irak ve Vatan gibi serilerinde de kameralar karşısına geçmişti.