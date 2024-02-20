FOX TV'de iddialı başlamıştı: O dizinin final yapması ne anlama geliyor?

Kopuk dizisinin finaliyle ilgili olarak televizyongazetesi.com'da özel bir analiz yayımlandı. Bu analize göre Kopuk dizisinin finali bakın ne anlama geliyor.

Kopuk isimli Now kanalında yayınlanan yeni dizinin 4. bölümünde de iyi reytingler elde edilmesi iplerin kopmasına neden oldu.

Kaan Yıldırım, Seray Kaya ve Biran Damla Yılmaz üçlüsünün başrolünde yer aldığı Kopuk dizisi, güçlü bir hikaye olarak ekranda varlık sergileme hedefiyle yola çıkmıştı.

Ancak Kopuk dizisine izleyiciler ilgi göstermedi. Bu durumun en önemli nedenlerinden birisi de Cumartesi akşamları Gönül Dağı ve Kardeşlerim gibi dizi projelerinin geniş bir izleyici kitlesini 3 yıldan uzun süredir kendisine bağlamış olması olarak görülebilir.

Kopuk dizisinin hikaye olarak fazla öne çıkamaması ve sosyal medyada güçlü bir etkileşim oluşturamaması da dikkatlerden kaçmadı. Dizi için final kararı alınmasının izleyiciler açısından çok da önemli bir gündem yaratmadığını söyleyebiliriz.

Kaan Yıldırım geçen sezon Sipahi isimli dizide de yine benzer şekilde büyük bir talihsizlik yaşamıştı.

Ancak iki kadın başrol oyuncusu Seray Kaya ve Biran Damla Yılmaz için durum biraz daha farklı. Uzun süredir yer aldıkları projelerle ekranda geniş kitlelere isimlerini duyuran bu iki genç kadın oyuncu büyük bir talihsizlik ile karşı karşıya kaldı.

Tam da kariyer süreçlerinin en önemli döneminde hatalı bir projede yer alarak zaman kaybeden iki genç oyuncunun önemli bir talihsizlik yaşadığı ortada.

Tabii ki benzer durumu yaşayan Kaan Yıldırım’ın Hekimoğlu isimli başarılı diziden sonra iki trajik erken final ile yüzleşmek zorunda kalması da oyuncu adına büyük bir talihsizlik olarak gözüküyor.

Kopuk isimli Now kanalının dizininin 24 Şubat Cumartesi günü beşinci ve final bölümü ile ekrana veda edeceğini hatırlatalım.