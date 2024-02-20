Sarımsağı böyle tüketin... Kavurup yerseniz bakın 24 saatte neler yaşanıyor?

Sarımsağın sağlık üzerinde birçok olumlu etkisi bulunmaktadır. Ancak sarımsağın tüketilme şekli de bu etkileri üzerinde farklılıklar yaratabilmektedir. Kavrulmuş sarımsak tüketmenin şaşırtıcı etkileri konusunda yapılan araştırmalar, bu konuda dikkat çekici sonuçlar ortaya koymaktadır.

Kavrulmuş sarımsağın tüketilmesi durumunda, vücutta yaşanan değişikliklerin 24 saat içerisinde gözle görülür bir şekilde ortaya çıktığı belirlenmiştir.

1 saat sonra: Mideniz sarımsakları sindirmeye başlıyor



Kavrulmuş sarımsakları yediğinizde 1 saat içinde vücudunuz önce sindirime odaklanır elbette ve yediğiniz 6 diş sarımsağı mideniz bir güzel sindirmeye başlar. Bu da sarımsakların, vücut için besleyici bir hale gelmesi demektir.

2 ila 4 saat arası: Vücudunuz, sarımsağın salgıladığı antioksidanları algılamaya ve serbest radikallerle mücadeleye başlıyor

6 diş kavrulmuş sarımsak yerseniz, 2 ila 4 saat içinde vücudunuz sarımsağın içindeki faydalı maddelerden istifade etmeye başlar. Özellikle, sarımsağın antioksidan özelliği kendini hızlı bir şekilde belli eder ve bu sayede vücudunuz, birçok hastalığın oluşmasına neden olan serbest radikallerle savaşmaya başlar.

Üstelik sarımsak öyle güçlü bir antioksidandır ki yenmesinin üzerinden henüz 2 ila 4 saat geçmişken kanserli hücrelere bile meydan okumaktan çekinmez, mücadelesine hızla başlar.

4 ila 6 saat arası: Sarımsağın faydalarını algılayan vücut, dengelenmesi gereken seviyeleri düzenlemeye ve yağ yakımına başlıyor



İlk 4 saat içinde iyice sindirilen ve antioksidan etkisini devreye sokan sarımsak, vücuttaki 4-6 saat arasındaki sürede de boş durmuyor ve deyim yerindeyse alıyor sazı eline. Vücut, sarımsağın faydalı yanlarını iyice algılıyor. Bu sayede tansiyon ve kolesterol gibi vücutta dengede olması gereken tüm seviyeler düzenlenmeye, vücuttaki fazla su dışarı atılmaya başlıyor.

Bu ilk 6 saat içinde depolanan vücut yağının yakılmaya başlaması da sarımsağın en sevdiğimiz özelliklerinden oluyor.

6 ila 7 saat arası: Sarımsağın antibakteriyel özelliği gün yüzüne çıkıyor ve vücuttaki bakterilerle savaşmaya başlıyor.. İlk 6 saat içinde sarımsağın antioksidan özelliği ve metabolizmayı hızlandırma etkisi kendini iyice gösterdikten sonra sıra geliyor antibakteriyel özelliğine. O da daha fazla vakit kaybetmeden devreye giriyor ve vücutta bulunan tüm bakterilerle mücadele ediyor.

7 ila 10 saat arası: Bu süre içinde sarımsağın vücuda sağladığı yararlı maddeler oksidasyon oluşmasına engel olmaya başlıyor

Sarımsağın içinde bolca bulunduğunu bildiğimiz faydalı maddeler 7 saatin ardından hücresel düzeyde etki etmeye başlıyor ve bu sayede vücudu oksidasyona karşı koruyor.

Peki, bu ne anlama geliyor? Sarımsak sayesinde hücrelerin, dokuların oksitlenme ihtimali en aza indiriliyor. Bu da kavrulmuş sarımsakların sirozdan kansere, şeker hastalığından böbrek iltihabına kadar birçok rahatsızlığa karşı vücudu korumasını, var olan hastalıklarınsa iyileşme sürecini hızlandırmasını sağlıyor.

10 ila 24 saat arası: Kolesterolün dengelenmesinden tutun da kemiklerin güçlenmesine kadar birçok büyük gelişme meydana geliyor

Sarımsağın vücutta gösterdiği ilk ve hızlı etkiler tamamlandıktan sonra, yani 10. saatin ardından sarımsak daha büyük etkileriyle boy gösteriyor. Şöyle ki:

Damarlar temizleniyor ve vücut, kalp ve damar rahatsızlıklarına karşı daha korunaklı hale geliyor.

Kan basıncı ve buna bağlı olarak da tansiyon dengeleniyor.

Vücudun kolesterol dengesi düzenleniyor.

Vücuda giren ağır metaller vücuttan uzaklaştırılıyor.

Yorgunluk hissinin yok olmasını sağlıyor.

Vücudun savunma mekanizmasını güçlendirerek bağışıklık sistemini daha dayanıklı hale getiriyor.

Kemiklerin güçlenmesine destek oluyor.

Sağlıklı hücrelerin ömrünü uzatıyor.

Kaynak: Yemek.com