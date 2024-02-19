TRT1 dizisinde veda: Gönül Dağı’na veda etti... Seyircileri ağlattılar

Berk Atan, Melis Sevinç, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisine kim veda etti? TRT1 dizisinde neler oluyor?

Ensonhaber.com'da yer alan habere göre; Her Cumartesi TRT 1 ekranlarında büyük bir ilgiyle takip edilen Gönül Dağı dizisi, hayranlarını şaşırttı.

Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar gibi isimlerin yer aldığı dizide ayrılık gündeme oturdu.

Dizinin başından beri herkesin favorisi haline gelen Zahide karakteri ayrılışıyla hem arkadaşlarını hem de hayranlarını üzmüştü.

Başarılı oyuncu Ecem Özkaya’nın diziden ayrılışı, sevenleri tarafından hüzünle karşılanmıştı.

Ancak oyuncunun yeni adresi belli oldu. Üstelik Show TV’de…

O diziyle geri döndü

Gönül Dağı'nın sevilen oyuncularından Ecem Özkaya, ayrılığıyla deprem etkisi yaratmıştı. Ünlü oyuncu Show TV'nin yeni dizisi Bahar ile ekranlara geri döndü. Bahar dizisi ilk bölümüyle reyting rekoru kırmıştı.

İlk bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Bahar dizisinde, Rengin karakterine hayat veriyor.

GÖNÜL DAĞI SEZON FİNALİ NE ZAMAN ?

Berk Atan, Melis Sevinç, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Gönül Dağı dizisinin Mayıs sonunda sezon finali yaparak ekran arası vereceği öğrenildi.