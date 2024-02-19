Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosuna yeni isim! ATV transferi duyurdu

Yeni bir transfer haberiyle karşınızdayız! Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin kadrosuna yeni bir isim katıldı. ATV kanalı, dizinin kadrosuna Mustafa Üstündağ'ın dahil olduğunu duyurdu.

Mustafa Üstündağ, oyunculuk kariyeri boyunca birçok başarılı projede yer almış deneyimli bir isim olarak dikkat çekiyor. Yeni rolüyle Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine katkı sağlayacak olan Üstündağ'ın performansı merakla bekleniyor.

Dizinin hayranları, Mustafa Üstündağ'ın hangi karakteri canlandıracağını ve hikayeye nasıl bir katkı sağlayacağını heyecanla bekliyor. Bu transferin dizinin heyecanını ve izleyici kitlesini nasıl etkileyeceği ise şimdiden merak konusu.

Dizidoktoru.com'un aktardığı habere göre; Yapımcılığını KYN Yapımevi’nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan’ın oturduğu Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ Behçet Şavlı karakteriyle dahil oldu.

atv’nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın kadrosuna dahil olan oyuncu 20 Şubat Salı günü yayınlanacak bölümde izleyicilerin karşısına çıkacak.

Van’lı bir ailenin 5 çocuğundan birisi olan Behçet Şavlı, çocuk yaşta girdiği yer altı dünyasında isim yaparak, gece kulübü, otopark ve kaçakçılıkta nam salmıştır. Yaptığı bir operasyonda Cezayir Türk’ün (Oktay Kaynarca) silahlarına el koyarak onları köşeye sıkıştıran Behçet Şavlı, milliyetçi kişiliğiyle yeraltı dünyasının saygı duyulan ismidir. Behçet Şavlı, ele geçirdiği silahlarla ne yapacağını yeni bölümde göreceğiz.



BEHÇET ŞAVLI karakter analizi:

Behçet Şavlı, fakir bir Van’lı ailenin beş çocuğundan en büyüğüdür. Sınırda eşeklerle kaçakçılık yapan babası o 16 yaşındayken öldürülür. Babasız kalınca işi iyice serseriliğe vurur, İstanbul’a gelir. Niyeti babasının çocukluk arkadaşı olan ve yeraltı dünyasında kendisine ufak da olsa bir yer edinmiş Seyit Karakeçe’yi bulup onun yanına girmektir. Yarı tok yarı aç sokaklarda yaşamaya, simit satıp karnını doyurmaya çalışır. Kalacak bir yeri olmadığı için bazı günler tabutta bile yatar. Nihayet Seyit’e ulaşır ve mafyanın ayak işlerini yapmaya başlar. Seyit de bu canından başka kaybedecek bir şeyi olmayan gözü kara oğlanı sever. 35 yaşına geldiğinde artık sayılı mafyalardan biri olmuştur. İstanbul’daki bütün gece kulüplerinin güvenliği ve hemen hemen bütün açık otoparklar onun elindedir. Ama onun mafyalığı daha çok örnek aldığı Seyit gibi “kabadayılık” tarzındadır. İstanbul’da bu işleri yaparken bir yandan da baba mesleği kaçakçılığa devam eder ve o tarafta da en büyüklerden biri olur. Cezayir’le Gardaşov silah üretebilmekte ama bunları satmak için masaya vermek zorundadırlar. Bunu aşmak için masadan ayrı olarak Katar’a silah gönderirler. Fakat Vedat, Cancal ve Gedikali Müfit’in haberi olmaksızın bir operasyon yapıp silahları ele geçirir. Silahları terör örgütlerine gönderecek ve Cezayir’le Gardaşov’u zor durumda bırakacaklardır. Bu amaçla nakliyatı ve satışı yapması için Behçet’le anlaşırlar. Fakat Behçet silahların aslında Cezayir ve Gardaşov’a ait olduğunu öğrenince el koyar. Vedat, Cancal ve Gedikali önce onu öldürmeye çalışırlar. Ancak başarılı olamazlar. Behçet’in planı ise başkadır. Ya silahların karşılığında onu da masaya oturtacaklar, ya da Behçet silahları Atakan’a yani teşkilata teslim ederek onların terör örgütlerine silah sattığını söyleyecektir.

Ben Bu Cihana Sığmazam her Salı saat 20.00’da atv ekranlarında.