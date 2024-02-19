Star TV'de veda: Yalı Çapkını dizisine vedası kesinleşti.. Kadroda yer almayacak

Star TV ekranlarında yayımlanan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in başrollerindeki Yalı Çapkını dizisinde beklenmedik bir veda yaşanacak: İşte o ayrılıkla ilgili bilgiler

Star TV'de veda: Yalı Çapkını dizisine vedası kesinleşti.. Kadroda yer almayacak

Başrollerini Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nın paylaştığı dizi Yalı Çapkını'nda beklenmedik bir gelişme yaşandı. Pelin, yalıda çocuğunu doğurmayı beklerken bir anda Serter'in gelip çocuğun kendisinden olma ihtimalini duyurması sonrası fenalaşmıştı. Seyirciler "Yalı Çapkını Pelin öldü mü? Buçe Buse Kahraman diziden ayrıldı mı?" sorularının yanıtını araştırıyor...

Yalı Çapkını'nda Pelin doğuma alındı. Ancak doğumda yaşanan sorun sebebiyle anne ile bebek arasında bir seçim yapılması gerekebileceği söylense de bebek ciğerleri gelişemediği için ölü olarak doğdu. Pelin yoğun bakımdayken gözlerini açtı. Ferit ile görüşmek istedi. Doktor bunun son isteği olabileceğini söyledi. Ferit ve Pelin konuştuktan sonra, Pelin atak geçirdi ve kalbi durdu.

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BUÇE BUSE KAHRAMAN DİZİDEN AYRILDI MI?

Star TV'de veda: Yalı Çapkını dizisine vedası kesinleşti.. Kadroda yer almayacak - Resim : 2

Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman'ın diziden ayrıldığı öğrenildi. Diziye ölerek veda eden Buçe Buse Kahraman artık Yalı Çapkını dizisinin kadrosunda yer almayacak.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Öte yandan Yalı Çapkını dizisinde Seyran ve Ferit'in yeniden barıştığı görülüyor. Bu karara Kazım ağa ne diyecek büyük merak konusu olmuş durumda. Yeni bölümde yaşanacaklar şimdiden çok merak ediliyor.

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