Oynadığı dizi ve filmlerle zirveye koşuyor: Burak Özçivit’ten yeni anlaşma

Burak Özçivit, son dönemde başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış bir isim. Oynadığı dizi ve filmlerle adından sıkça söz ettiren Özçivit, kariyerinde yeni bir döneme adım atıyor. Ünlü oyuncu, dev markanın reklam yüzü olmak için yeni bir anlaşma imzaladı. Özçivit’in son dönemdeki başarılı projeleri, onu markaların da dikkatini çekmesine neden oldu. Yapılan anlaşma ile birlikte, Burak Özçivit artık söz konusu markanın reklam yüzü olarak karşımıza çıkacak.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre; Beş sezondur devam eden “Kuruluş Osman” dizisiyle evlere konuk olan Burak Özçivit, örnek aile yaşantısıyla da dikkat çekiyor. Türkiye’nin en güvenilir ünlülerinin belirlendiği “güven endeksinde” geçen yıl 7 sıra yükselerek 16. sıraya yükselen Özçivit, markaların favori isimleri arasında… Yakın zamanda eşi Fahriye Evcen’le bir mobilya markasının yüzü olan Özçivit, şimdi de bir bankayla anlaştı.

Ünlü oyuncu, Türkiye’nin ilk dijital bankası Hayat Finans’ın marka yüzü oldu. Hayat Holding’in bankacılık yatırımı olan markanın reklam filmi önümüzdeki günlerde çekilecek. Özçivit’in kamera karşısına geçeceği reklam filmi kısa süre sonra yayında olacak.