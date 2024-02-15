Emeklinin bayram ikramiyesi: Cem Küçük'ün canlı yayınında ağzından kaçırdı

Emeklilerin bayram ikramiyesi konusundaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyoruz. Bu konuda yapılacak olan düzenlemelerin emeklilerin haklarına uygun şekilde olması büyük önem taşıyor.

EMEKLİLERE NE KADAR BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDENECEK?

TGRT Haber Ekonomi Editörü Yaprak Hırka Yıldız, Cem Küçük'e bayram ikramiyeleriyle ilgili beklentileri anlattı. Emekliler bayram ikramiyesini dört gözle beklerken sevindiren haber geldi

TGRT Haber Ekonomi Editörü Yaprak Hırka Yıldız, Cem Küçük'e bayram ikramiyeleriyle ilgili beklentileri anlattı. Emekliler bayram ikramiyesini dört gözle beklerken sevindiren haber geldi.



Emeklilerin bayram ikramiyesi konusundaki beklentileri, her yıl olduğu gibi bu yıl da merak konusu oldu



Hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri yapılacak. Bu haber emekliler arasında sevinçle karşılandı.

TGRT Haber Ekonomi Editörü Yaprak Hırka Yıldız, Cem Küçük'e bayram ikramiyeleriyle ilgili beklentileri açıkladı.

Yıldız, emekli ikramiyeleri konusunda, "Kaç lira olacağı merak ediliyor. Son olarak verilen rakam 5 bin lira olduğu için acaba bu rakam olabilir mi şeklinde beklentiler var.

Bakan Işıkhan bir çalışma yapıldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bu rakamı paylaşacaklarını ifade etti. Ancak henüz net bir rakam ortaya çıkmadı. Çalışmalar ve öneriler üzerinde çalışılıyor" şeklinde konuştu.

Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat'ın bir televizyon programında yaptığı bayram ikramiyeleriyle ilgili açıklamalarına da yer verdi.

Bakan Işıkhan, emeklilere sağlanan 5 bin lira destek hakkında bilgi vererek, bu konuda gerekli çalışmaların yapılacağını vurguladı. Ayrıca, emekliye verilecek bayram ikramiyelerinin artırılması için Meclis düzenlemesinin önemine değindi.

Hükümetin, teknik ve bütçe çalışmalarını tamamladıktan sonra TBMM'ye yasa teklifi sunması gerektiğini belirtti. Bayram ikramiyelerinin artırılması için üç farklı formül üzerinde çalışıldığını aktardı.

İlk formülde, emeklilere yüzde 50 artışla 3 bin lira ödeme yapılması öngörülüyor. İkinci formülde ise, 2024'ün "Emekliler Yılı" olarak belirlenmesiyle özel bir artışla 4 bin lira ikramiye verilmesi planlanıyor.

Üçüncü formülde ise, 2023 Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinin bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinde uygulanmasıyla 10 bin lira ödeme yapılması düşünülüyor.