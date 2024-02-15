TRT1 Masumlar Apartmanı oyuncusu yeni diziyle geri dönüyor! Anlaşma tamam

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Sokullu'nun, Masumlar Apartmanı dizisinin final yapmasının ardından yeni bir dizi anlaşması yaptığı öğrenildi.

Sokullu'nun yeni projesi hakkında detaylar da netlik kazanmaya başladı. Oyuncunun hangi dizi projesinde yer alacağı ve karakteri hakkında da bilgiler gelmeye başladı. Sokullu'nun oyunculuk performansıyla dikkat çektiği ve sevilen bir isim olduğu göz önünde bulundurulduğunda, hayranları tarafından merakla beklenen yeni projesinin ne olacağı konusundaki heyecan da giderek artıyor.





Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ayşe Övür’ün “Zamanın Kapıları: İstanbul’un Öteki Yüzü” adlı eserlerinden uyarlanan, başrolünü Birkan Sokullu’nun oynayacağı dizinin hazırlık çalışmaları devam ediyor.

Birkan Sokullu şu günlerde yeni dizisi için hazırlanıyor. Son olarak Netflix’in “Aşk Sanatı” adlı dizisinde Esra Bilgiç’le başrol oynayan Sokullu, şimdi de beIN CONNECT’in dijital platformu Tod için çekilecek “Zamanın Kapıları” adlı diziyle anlaştı. MedYapım imzalı “Zamanın Kapıları” adlı dizinin başrol kadın oyuncusu için de Hazal Kaya’nın imza aşamasında olduğu öğrenildi.

Dizide aynı zamanda gizemli bir kitabın da yazarı olan yazılım dünyasının ünlü ismi Sinan’ın hayatına giren Nevra’la beraber dönüşen yaşamı etkili bir dille ele alınacak. Son olarak blutv için çektiği “Magarsus” dizisi çok beğenilen Yunus Ozan Korkut’un yöneteceği dizinin çekimleri mart ayında başlayacak.