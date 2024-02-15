Türkiye İş Bankası’nda hesabı olanlara artık ücretsiz olacak: Duyuru yapıldı!

Ege Haber'in derlediği habere göre; İş Bankası’ndan açıklama geldi. İş Bankası müşterisi olanlara imkanlar sunuldu. Banka, birçok kampanyasını duyururken, müşteriler de kampanyalara ilgi gösteriyor. Dikkat çeken bir kampanya açıklaması daha yapıldı. Buna göre, kampanyaya dahil olan kişiler 1 yıl boyunca ücretsiz hizmet alacak.

ÜCRETSİZ OLACAK



İş Bankası, İşCep’te yer alan “Müşteri Olmak İstiyorum” özelliğiyle İş Bankası müşterisi olanlar, 1 yıl ücretsiz EFT/Havale fırsatına ek, daha birçok ayrıcalıktan yararlanabilecek. Kampanyaya katılım koşulları ve detayları belli oldu.

İŞ BANKASI BANKA TARAFINDAN YAPILAN DUYURU



Ücret istisnasından “Müşteri Olmak İstiyorum” özelliğiyle İşCep’ten İş Bankalı olan bireysel ve esnaf/gerçek kişi tacir müşteriler yararlanabilecektir.

İstisna, İşCep’ten İş Bankası müşterisi olan müşteriler için 1 yıl süre için tanımlanacaktır.

İstisna tek seferde en fazla 50.000TL işlemleri kapsayacaktır.

Mesai dışı FAST işlemleri istisna kapsamı dahilinde değildir.

Tatil günlerinde yapılan EFT/FAST işlemleri istisna kapsamı dahilinde değildir.

Mesai dışı ve geç (İş günlerinde saat 16:00 sonrası) EFT/FAST, EFT saatleri dışında yapılan EFT, cebe havale, çoklu ve talimatlı para transferi ile K.K.T.C Şubelerinin dahil olduğu para transferi işlemleri istisna kapsamı dahilinde değildir.

İstisna tanımlamaları İşCep“Müşteri Olmak İstiyorum” özelliğiyle İş Bankası müşterisi olunmasını takiben 7 iş günü içerisinde yapılacaktır.

İşCep ve İnternet Şubesi’nden gerçekleştirilecek işlemler için geçerlidir.

Ayrıntılı bilgi için Türkiye İş Bankası'nın internet sitesini ziyaret edebilirsiniz