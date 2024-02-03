Ucuz ev kredisinin aylık taksiti ne kadar olacak? İşte banka banka faiz oranları
İlk evini almayı düşünenlere yönelik başlatılan kredi kampanyasında detaylar belli oldu. İşte ilk ev kredisinin miktarı ve faiz oranları...
İlk evini alacaklara yönelik yürütülen çalışma kapsamında yeni kredi için düşünülen vade ve faiz oranı belli oldu. "Bankalar ne kadar kredi verecek?" sorusunun yanıtı da belli oldu. İşte bankaların faiz oranları...
Konut kredisi faiz oranları yenilendi. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından bankalar da kredi oranlarında güncelleme yaptı.1 milyon liralık bir kredinin faiz oranları, banka banka araştırıldı. İşte o faiz oranları...
Türkiye İş Bankası Konut Kredisi
Kredi Tutarı 1.000.000 TL
Aylık Faiz Oranı % 2,87
Toplam Ödeme 3.579.090 TL
Aylık Taksit Tutarı (120 ay) 29.696 TL
QNB Finansbank
Kredi Tutarı 1.000.000 TL
Aylık Faiz Oranı % 2,99
Toplam Ödeme 3.702.418 TL
Aylık Taksit Tutarı (120 ay) 30.798 TL
ING Konut Kredisi
Kredi Tutarı 1.000.000 TL
Aylık Faiz Oranı % 2,99
Toplam Ödeme 3.702.446 TL
Aylık Taksit Tutarı (120 ay) 30.798 TL
Akbank Konut Kredisi
Kredi Tutarı 1.000.000 TL
Aylık Faiz Oranı % 2,99
Toplam Ödeme 3.704.219 TL
Aylık Taksit Tutarı (120 ay) 30.798 TL
Garanti BBVA Konut Kredisi
Kredi Tutarı 1.000.000 TL
Aylık Faiz Oranı % 3,05
Toplam Ödeme 3.772.506 TL
Aylık Taksit Tutarı (120 ay) 31.352 TL
Alternatif Bank Konut Kredisi
Kredi Tutarı 1.000.000 TL
Aylık Faiz Oranı % 3,22
Toplam Ödeme 3.958.329 TL
Aylık Taksit Tutarı (120 ay) 32.934 TL
Yapı Kredi Konut Kredisi
Kredi Tutarı 1.000.000 TL
Aylık Faiz Oranı % 3,69
Toplam Ödeme 4.492.757 TL
Aylık Taksit Tutarı (120 ay) 37.383 TL
Vakıfbank Konut Kredisi
Kredi Tutarı 1.000.000 TL
Aylık Faiz Oranı % 3,79
Toplam Ödeme 4.607.089 TL
Aylık Taksit Tutarı (120 ay) 38.342 TL
Halkbank Hesaplı Evim Konut Kredisi
Kredi Tutarı 1.000.000 TL
Aylık Faiz Oranı % 3,79
Toplam Ödeme 4.607.989 TL
Aylık Taksit Tutarı (120 ay) 38.342 TL
Ziraat Bankası Konut Kredisi
Kredi Tutarı 1.000.000 TL
Aylık Faiz Oranı % 3,89
Toplam Ödeme 4.722.847 TL
Aylık Taksit Tutarı (120 ay) 39.303 TL
DenizBank Konut Kredisi
Kredi Tutarı 1.000.000 TL
Aylık Faiz Oranı % 3,79
Toplam Ödeme 4.608.227 TL
Aylık Taksit Tutarı (120 ay) 38.342 TL