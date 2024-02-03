Ucuz ev kredisinin aylık taksiti ne kadar olacak? İşte banka banka faiz oranları

İlk evini almayı düşünenlere yönelik başlatılan kredi kampanyasında detaylar belli oldu. İşte ilk ev kredisinin miktarı ve faiz oranları...

Ucuz ev kredisinin aylık taksiti ne kadar olacak? İşte banka banka faiz oranları - Resim: 1

İlk evini alacaklara yönelik yürütülen çalışma kapsamında yeni kredi için düşünülen vade ve faiz oranı belli oldu. "Bankalar ne kadar kredi verecek?" sorusunun yanıtı da belli oldu. İşte bankaların faiz oranları...

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Ucuz ev kredisinin aylık taksiti ne kadar olacak? İşte banka banka faiz oranları - Resim: 2

Konut kredisi faiz oranları yenilendi. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından bankalar da kredi oranlarında güncelleme yaptı.1 milyon liralık bir kredinin faiz oranları, banka banka araştırıldı. İşte o faiz oranları...

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Ucuz ev kredisinin aylık taksiti ne kadar olacak? İşte banka banka faiz oranları - Resim: 3

Türkiye İş Bankası Konut Kredisi

Kredi Tutarı 1.000.000 TL

Aylık Faiz Oranı % 2,87

Toplam Ödeme 3.579.090 TL

Aylık Taksit Tutarı (120 ay) 29.696 TL

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Ucuz ev kredisinin aylık taksiti ne kadar olacak? İşte banka banka faiz oranları - Resim: 4

QNB Finansbank

Kredi Tutarı 1.000.000 TL

Aylık Faiz Oranı % 2,99

Toplam Ödeme 3.702.418 TL

Aylık Taksit Tutarı (120 ay) 30.798 TL

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Ucuz ev kredisinin aylık taksiti ne kadar olacak? İşte banka banka faiz oranları - Resim: 5

ING Konut Kredisi

Kredi Tutarı 1.000.000 TL

Aylık Faiz Oranı % 2,99

Toplam Ödeme 3.702.446 TL

Aylık Taksit Tutarı (120 ay) 30.798 TL

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Ucuz ev kredisinin aylık taksiti ne kadar olacak? İşte banka banka faiz oranları - Resim: 6

Akbank Konut Kredisi

Kredi Tutarı 1.000.000 TL

Aylık Faiz Oranı % 2,99

Toplam Ödeme 3.704.219 TL

Aylık Taksit Tutarı (120 ay) 30.798 TL

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Ucuz ev kredisinin aylık taksiti ne kadar olacak? İşte banka banka faiz oranları - Resim: 7

Garanti BBVA Konut Kredisi

Kredi Tutarı 1.000.000 TL

Aylık Faiz Oranı % 3,05

Toplam Ödeme 3.772.506 TL

Aylık Taksit Tutarı (120 ay) 31.352 TL

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Ucuz ev kredisinin aylık taksiti ne kadar olacak? İşte banka banka faiz oranları - Resim: 8

Alternatif Bank Konut Kredisi

Kredi Tutarı 1.000.000 TL

Aylık Faiz Oranı % 3,22

Toplam Ödeme 3.958.329 TL

Aylık Taksit Tutarı (120 ay) 32.934 TL

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Ucuz ev kredisinin aylık taksiti ne kadar olacak? İşte banka banka faiz oranları - Resim: 9

Yapı Kredi Konut Kredisi

Kredi Tutarı 1.000.000 TL

Aylık Faiz Oranı % 3,69

Toplam Ödeme 4.492.757 TL

Aylık Taksit Tutarı (120 ay) 37.383 TL

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Ucuz ev kredisinin aylık taksiti ne kadar olacak? İşte banka banka faiz oranları - Resim: 10

Vakıfbank Konut Kredisi

Kredi Tutarı 1.000.000 TL

Aylık Faiz Oranı % 3,79

Toplam Ödeme 4.607.089 TL

Aylık Taksit Tutarı (120 ay) 38.342 TL

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Ucuz ev kredisinin aylık taksiti ne kadar olacak? İşte banka banka faiz oranları - Resim: 11

Halkbank Hesaplı Evim Konut Kredisi

Kredi Tutarı 1.000.000 TL

Aylık Faiz Oranı % 3,79

Toplam Ödeme 4.607.989 TL

Aylık Taksit Tutarı (120 ay) 38.342 TL

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Ucuz ev kredisinin aylık taksiti ne kadar olacak? İşte banka banka faiz oranları - Resim: 12

Ziraat Bankası Konut Kredisi

Kredi Tutarı 1.000.000 TL

Aylık Faiz Oranı % 3,89

Toplam Ödeme 4.722.847 TL

Aylık Taksit Tutarı (120 ay) 39.303 TL

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Ucuz ev kredisinin aylık taksiti ne kadar olacak? İşte banka banka faiz oranları - Resim: 13

DenizBank Konut Kredisi

Kredi Tutarı 1.000.000 TL

Aylık Faiz Oranı % 3,79

Toplam Ödeme 4.608.227 TL

Aylık Taksit Tutarı (120 ay) 38.342 TL

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Ucuz ev kredisinin aylık taksiti ne kadar olacak? İşte banka banka faiz oranları - Resim: 14
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