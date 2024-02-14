İnci Taneleri'nde yeni dönem başlıyor! Kanal D'ye şikayet yağıyordu...

İnci Taneleri adlı dizi, Kanal D ekranlarında yeni bir döneme hazırlanıyor. Yılmaz Erdoğan'ın yanı sıra Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, her bir karakterin etkileyici hikayesini izleyicilere sunuyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise deneyimli isim Şenol Sönmez bulunuyor.

Dizinin 4. bölümünde, Azem Cihan'ın heyecanla beklediği buluşma planları beklenmedik sürprizlerle karşılaşıyor.

Gecce.com.tr sitesindeki habere göre; Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan'ın yanı sıra Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi önemli isimler yer alıyor. Her bir karakterin 'inci'likli hikayesinin anlatıldığı projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez bulunuyor.

4. Bölümde, Azem Cihan'ın buluşma heyecanı yaşarken, beklenmedik sürprizlerle karşılaşacak. Ancak, ilk buluşmanın planlandığı gibi gitmediği görülüyor. Öte yandan Dilber'in Zahir ile başı dertteyken, Piraye ise heyecan dolu günler yaşıyor. Azem, bu karmaşık durumun içine sürüklenirken, hikaye yeni döneme hazırlanıyor.

"Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri"nin heyecan dolu yeni bölümü, perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de izleyicilerle buluşacak.