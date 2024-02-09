Kanal D'nin merak uyandıran yeni dizisi 'Senden Önce' dev kadroyla yayına giriyor!

Başrollerinde Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya'yı buluşturan 'Senden Önce' ilk bölümü ile Kanal D ekranına gelmeye hazırlanıyor. Sosyal medyada büyük merak uyandıran dizi, 13 Şubat Salı akşamı yayın hayatına başlayacak.

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Kanal D'nin merak uyandıran yeni dizisi 'Senden Önce' dev kadroyla yayına giriyor!

Aşk, sadakat ve ihanet üçgeninde geçen yeni dizi Senden Önce'nin yayın tarihi belli oldu.

Başrollerinde Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya'yı buluşturan 'Senden Önce' ilk bölümü ile 13 Şubat Salı akşamı Kanal D ekranında izleyici karşısına çıkacak.

İZLEYEN HERKESİ TERS KÖŞE YAPACAK

Sosyal medyada da gündem olan dizinin merak uyandıran karakterleri Hakan (Alp Navruz), Merve (Sinem Ünsal) ve Sahra (Nilperi Şahinkaya) izleyen herkesi ters köşe yapmaya hazırlanan hikayeleri ile seyirciyle buluşacak.

Kanal D'nin merak uyandıran yeni dizisi 'Senden Önce' dev kadroyla yayına giriyor! - Resim : 1

DEV KADRO

Senden Önce’nin başrollerini Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya paylaşıyor. İddialı dizinin oyuncu kadrosunda ise Altan Erkekli, Tansel Öngel, Uğur Uzunel, Uğur Biçer, Kadim Yaşar, Nalan Kuruçim, Işıl Dayıoğlu, Lidya Atlik, Taha Ünal, Berra Aydınlı, Elif Baysal ve Ahmet Fuat Onan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

KANAL D'DE YAYIMLANACAK

Yapımcılığını D Media’nın üstlendiği, senaryosunu Başak Angigün kaleme aldığı Senden Önce’nin yönetmen koltuğunda ise Feride Kaytan oturuyor. Senden Önce dizisinin Kanal D'de yayımlanacağı belirtildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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