Leblebi bakın neyden yapılıyor? Leblebiyle ilgili pek bilinmeyen gerçek

Leblebi, genellikle kış aylarında atıştırmalık olarak tüketilen ve ülkemizde oldukça popüler olan bir kuruyemiş türüdür. Peki leblebi nedir ve nasıl yapılır? İşte leblebiyle ilgili pek bilinmeyen gerçekler...

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Leblebi bakın neyden yapılıyor? Leblebiyle ilgili pek bilinmeyen gerçek

Birçok aşama ile elde edilen leblebi bakın nasıl üretiliyor...

Leblebi, genellikle kavrularak yapılan bir kuruyemiş türüdür. Genellikle nohutun kavrulmasıyla elde edilen leblebi, yüksek protein içeriğiyle besleyici bir atıştırmalık olarak tercih edilmektedir. Ancak leblebinin sadece nohuttan yapılmadığını biliyor muydunuz? Aslında leblebi, nohutun özel bir işlemden geçirilerek elde edilen bir üründür. Nohut, önce suda bekletilir ve daha sonra özel fırınlarda kavrularak leblebi haline getirilir.

Leblebi, kavrulmuş ve genellikle tuzlanmış nohudun bir çeşididir.

ensonhaber.com'daki bilgilere göre; Elenmiş ve temizlenmiş nohutlar fırınlarda ısıtılarak kurutulduktan sonra 3 gün çuvallarda bekletilir.

Leblebi bakın neyden yapılıyor? Leblebiyle ilgili pek bilinmeyen gerçek - Resim : 1

İkinci kez fırınlanır ve sonra düz bir alanda 20 gün boyunca yeniden kurutulur. Bu süre sonunda nohutlar yavaş yavaş leblebi halini almaya başlar. Üçüncü kez nohutlar fırınlanarak kabuklarından ayrılır ve sarı leblebi halini alırlar.

Leblebiyle ilgili bir diğer pek bilinmeyen gerçek ise, leblebinin faydalarıdır. Leblebi, yüksek protein ve lif içeriği sayesinde tokluk hissi sağlar ve kilo kontrolüne yardımcı olabilir. Ayrıca içerdiği minerallerle de vücuda enerji verir ve günlük besin ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur. Ancak tuzlu leblebi tüketirken dikkatli olmak gerekmektedir, çünkü aşırı tuz tüketimi sağlık sorunlarına neden olabilir.

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