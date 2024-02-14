Dev holdinge kayyım atandı! Yönetim resmen devlete geçti

Emlak devleri arasında yer alan holdinge kayyım atandı. Şirkete el konulurken şirketin patronları da yönetimden uzaklaştırıldı.

PATRON YÖNETİMDEN ALINDI

Sözcü'deki habere göre; Holdingin 42 yaşındaki genç patronu Reno Benko, yönetimden alınıyor. Dev batışın etkileri büyük oldu. İsviçre’deki Zürich merkezli özel banka Bank Baer’in CEO’su görevden alındı. 500 milyon Euro kredi bulamayınca, imparatorluğu yıkılan Avusturyalı emlak ve finans sektörünün önemli ismi Rene Benko, peşinden birçok bankayı da zor durumda bıraktı. Signa Prime ve Signa Devolepment de aynı sonuçla karşı karşıya kaldı.

KİŞİSEL MALVARLIĞI TEHLİKEYE GİRDİ

BİRÇOK FİNANS KURULUŞLARI AĞIR YARA ALDI



Dev grubun batışıyla birlikte Avrupa’daki birçok banka ile bu gruba kredi açan finans kuruluşları da ağır yara aldı. Zürihli Bank Julius Baer’in, gruba verdiği 628 milyon Euro’luk krediyi silmek zorunda kaldığı açıklandı. Bankanın CEO’su Philipp Rickenbacher görevden ayrıldı ve diğer yöneticilere de 'bonus' ödenmemesi kararı alandı. Bu gelişmelerle birlikte bankanın borsadaki hisselerinde de büyük düşüşler oldu. Düşüş yüzde 54’ü buldu. Bankanın karı ise bir önceki yıla göre yüzde 55 azaldı.

2026'YA KADAR SÜREBİLİR



Bankanın kredi vermekteki işlemlerinin doğru olduğu, ancak teminat olarak gösterilen Signa hisselerinin artık sembolik bir değerden başka bir şey olmadığı belirlendi. Banka, kredileri silerken artık mortgage kredilerine yöneleceğini açıkladı. Bu kaybın etkilerinin 2026’ya kadar süreceği belirtiliyor. Grubun yüzlerce yere kredi borcu bulunuyor. Zamanla az bir kısmı ödenmiş olsa da, borçların yüzde 90’ına yakına duruyor. Bunlardan 100 milyon Euro’nun üzerinde olanlar ise şunlar;

BATAN GRUBUN BORÇ LİSTESİ



Julius Bär; 628 milyon Euro

Landesbank Hessen-Thüringen; 627 milyon 463 bin Euro

LVM; 300 milyon Euro

Munich Re (Münchner Rück); 700 milyon Euro

Mezz 23 GmbH & Co. KG; 200 milyon Euro

Hamburg Commercial Bank AG; 141 milyon 950 bin Euro

Allianz; 300 milyon Euro

R+V Group; 386 milyon 35 bin 250 Euro

Norddeutsche Landesbank – Girozentrale; 135 milyon 229 bin 900 Euro

Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien: 280 milyon Euro

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG; 181 milyon 845 bin 251 Euro

Erste Group Bank AG; 129 milyon 101 bin 564 Euro

Migros Bank AG; 101 milyon 354 bin 845 Euro

BayernLB; 100 milyon Euro

Kaynak: Sözcü