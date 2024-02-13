Show TV dizisinde değişiklik! Sandık Kokusu dizisine bir başrol daha geldi

Değişen Show TV dizisi Sandık Kokusu'na yeni bir başrol katıldı! Dizinin kadrosuna dahil olan bu yeni karakterle birlikte izleyicileri heyecanlı ve sürpriz dolu gelişmeler bekliyor.

Show TV dizisinde değişiklik! Sandık Kokusu dizisine bir başrol daha geldi

Sandık Kokusu'nun genişleyen oyuncu kadrosu ve etkileyici senaryosuyla dikkat çekmeye devam etmesi bekleniyor.

Yapımcılığını ve senaristliğini üstlenen ekip, diziye katılan yeni karakterin hikayeye katacağı dinamizm ve heyecanla ilgili ipuçları verirken, izleyicileri merak içinde bırakmayı başardı. Dizinin hayranları, yeni başrol karakterinin diziye nasıl bir ivme kazandıracağını heyecanla bekliyor. Sandık Kokusu'nun izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam edeceği ve yeni başrol karakteriyle birlikte daha da etkileyici bir hale geleceği kesin

Sandık Kokusu'na Badur geldi!

Show TV dizisinde değişiklik! Sandık Kokusu dizisine bir başrol daha geldi - Resim : 1

Dizidoktoru.com sitesindeki habere göre; Show TV’nin, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizisi “Sandık Kokusu”na sevilen oyuncu Sercan Badur dahil oluyor. Başrollerini; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi başarılı oyuncuların paylaştığı diziye Badur, renkli ve farklı bir karakterle katılıyor. Mert Melek karakterine hayat verecek olan Sercan Badur, geçmişinden kaçmak için kimlik değiştirmek zorunda kalan bir sanatçıyı canlandırıyor. Ancak onun gelişi ile zaten durulmayan sular ve hali hazırda karışık olan ilişkiler daha da karışıyor. Çünkü Mert Melek’in geçmişi ile Atilla arasında beklenmedik bir bağ vardır. Ekibe katılmaktan heyecan duyduğunu belirten oyuncu, “Mert’in gelişi ile ortalık iyice alev alacak!” dedi. Yeni bir sır perdesinin aralanacağı Sandık Kokusu’nda yaşanacak gelişmeler merak konusu oldu. Sandık Kokusu yarın yani 14 Şubat Sevgililer Günü'nde ekrana gelecek.

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