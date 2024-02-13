ATV'deki Ben Bu Cihana Sığmazam'a Kurtlar Vadisi dizisinin yıldızı dahil oluyor

ATV'nin sevilen dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam"ın kadrosuna katılan yeni oyuncu, izleyiciler tarafından merakla beklenen bir isim oldu. Dizinin yapımcıları tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni oyuncunun diziye katacağı renk ve performansla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacağı belirtiliyor.

ATV ekranlarının sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'a heyecan verici bir transfer gerçekleşiyor. Kurtlar Vadisi dizisinin yıldızı, iddialı bir şekilde bu diziye katılıyor.



Bu büyük transferle birlikte, izleyicilere sürpriz dolu ve heyecan verici bölümler bekleniyor. Dizinin geniş kitlelere hitap etmesi ve sevilen karakterlerin başarılı performanslarıyla dikkat çekmesi, bu transferin sektörde büyük yankı uyandırmasına neden oluyor.

Haber7'nin haberine göre; Oyunculuk kariyeri boyunca birbirinden iddialı yapımlarda yer alan ve son olarak Arka Sokaklar projesinde izleyici kitlesinin karşısına geçen Mustafa Üstündağ, ATV’nin Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine transfer edildi.



Yakın bir zaman önce Kanal D’nin Arka Sokaklar projesinde üstlendiği ‘Sadullah Çetin’ karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Mustafa Üstündağ’ın yeni adresi netlik kazandı. Mustafa Üstündağ, ATV’de her bölümü ayrı heyecana sahne olan Ben Bu Cihana Sığmazam’la el sıkıştı.

Çukur’da ‘Kahraman Koçovalı’, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da ‘Boran Kayalı’, Muhteşem Yüzyıl Kösem’de ‘Kara Davut Paşa’, Kurtlar Vadisi Pusu’da ‘Muro (Murat)’ karakteriyle tanınırlık kazanan Üstündağ, Ben Bu Cihana Sığmazama sürpriz rolle dönüyor.

Aynı zamanda usta oyuncu Mustafa Üstündağ geçmiş dönemde Yedi Numara, Cennet Mahallesi, Emret Komutanım, Merhamet, Bana Sevmeyi Anlat, Aşka Sürgün gibi yapımlarda da oyunculuk performansı sergilemişti.