Meyhane usulü bulgur pilavının sırrı! Aşçıların uyguladığı teknikmiş...

Birbirinden lezzetli meyhane yemeklerinin vazgeçilmezi olan bulgur pilavı, özellikle doğru tekniklerle hazırlandığında damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. Meyhane usulü bulgur pilavının sırrı ise aslında aşçıların uyguladığı özel tekniklerde saklıdır.

Meyhane usulü bulgur pilavının sırrı ayrıca içerisine eklenen malzemelerde de gizlidir. Genellikle ince kıyılmış soğan, domates salçası, tuz ve karabiber ile zenginleştirilen bu pilav, doğru oranlarda kullanıldığında eşsiz bir lezzet sunar. Tüm bu teknik detaylar göz önüne alındığında, meyhane usulü bulgur pilavının sırrının aslında aşçıların uyguladığı özel tekniklerde saklı olduğu anlaşılmaktadır. Bu teknikleri doğru bir şekilde uygulayarak, evde de meyhane lezzetinde bulgur pilavı hazırlamak mümkün olacaktır.

MEYHANE USULÜ BULGUR PİLAVI TARİFİ

Meyhane Usulü Bulgur Pilavı Tarifi İçin Malzemeler

2 su bardağı pilavlık bulgur

Yarım çay fincanı zeytin yağ

2 adet orta boy domates

1 adet soğan

2 adet yeşil biber

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı kuru nane

3 su bardağı ılık su

Meyhane Usulü Bulgur Pilavı Tarifi Nasıl Yapılır?

Soğanlar ince ince kıyılır kısık ateşte zeytinyağıyla pembeleşinceye kadar kavrulur ardından ince ince doğranmış yeşil biberler eklenir biberler yumuşayınca salça eklenerek kavrulmaya devam edilir diğer yanda domatesler rendelenir ve kavrulan harca eklenir domates yumuşayınca iyice yıkanmış bulgur tencereye alınır. İç harçla birlikte 2 dakika daha kavrulur ve üzerine suyu ilave edilip kısık ateşte suyu çekmeye bırakılır.

Kaynak: nefisyemektarifleri.com, Gercekgundem.com