Yeşim Salkım'dan flaş anlaşma.. ATV'deki o dizide yer alacak

Yeşim Salkım, uzun bir aranın ardından televizyon ekranlarına dönüş yapıyor.

Yeşim Salkım'dan flaş anlaşma.. ATV'deki o dizide yer alacak

Ünlü şarkıcı ve oyuncu, ATV kanalında yayınlanan Aldatmak adlı dizide yer almak için flaş bir anlaşma imzaladı. Salkım'ın hayranları, uzun bir süredir onu televizyon ekranlarında görmeyi bekliyordu ve bu anlaşma ile bu beklenti son bulacak gibi görünüyor.

Dizidoktoru.com'daki habere göre; atv’nin yapımını TIMS&B Productions’ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği dizisi ‘Aldatmak’ perşembe akşamları izleyicileri ile buluşmaya devam ediyor. Sevilen dizinin kadrosuna Yeşim Salkım dahil oldu. Salkım’ın ‘Aldatmak’ setinden ilk fotoğrafları yayınlandı.

Başarılı oyunculuk performansıyla çok konuşulan Yeşim Salkım, Aldatmak’ta ‘Zennure’ karakteriyle bu hafta itibariyle izleyicilerinin karşısına çıkacak. Sakin ve uysal bir yapıda gibi gözüken Zennure’nin hassas noktası gururudur. Her şeyi yapabilecek bir potansiyele sahip Zennure’nin gelişi ‘Aldatmak’ta taşları yerinden oynatacak.

Yeşim Salkım'dan flaş anlaşma.. ATV'deki o dizide yer alacak - Resim : 1

ALDATMAK ERKEN FİNAL İDDİASI

Öte yandan Aldatmak dizisinin erken final yapacağına dair haberler gündeme geldi. Ancak bu iddia doğrulanmadı. Dizi sezon sonuna kadar ekranda yer almaya devam edecek.

Final yapacak denen ATV dizisi reytingleri patlattı! Yükselişi şaşırttıFinal yapacak denen ATV dizisi reytingleri patlattı! Yükselişi şaşırttıGözden Kaçmasın

Star TV'nin Ömer dizisinde beklenmedik gelişme! Kadroya kim veda ediyor?Star TV'nin Ömer dizisinde beklenmedik gelişme! Kadroya kim veda ediyor?Gözden Kaçmasın

İnci Taneleri'nde yeni dönem başlıyor! Kanal D'ye şikayet yağıyordu...İnci Taneleri'nde yeni dönem başlıyor! Kanal D'ye şikayet yağıyordu...Gözden Kaçmasın

Dünden kaldıysa sakın yemeyin! 1 kaşığı bile yoğun bakımlık edebilir Dünden kaldıysa sakın yemeyin! 1 kaşığı bile yoğun bakımlık edebilir
En faydalı balık türü belli oldu: Market, Pazar ve balıkçılarda kapış kapış satılıyor En faydalı balık türü belli oldu: Market, Pazar ve balıkçılarda kapış kapış satılıyor
2024 Dacia Duster'ın fiyatı belli oldu! Araç fiyatlarında dev kampanya 2024 Dacia Duster'ın fiyatı belli oldu! Araç fiyatlarında dev kampanya
İnci Taneleri'nde yeni dönem başlıyor! Kanal D'ye şikayet yağıyordu... İnci Taneleri'nde yeni dönem başlıyor! Kanal D'ye şikayet yağıyordu...
ÇOK OKUNANLAR
Son İstanbul anketi açıklandı: Muhalefeti düşündürecek sonuç! Son İstanbul anketi açıklandı: Muhalefeti düşündürecek sonuç!
Seks isteği en yüksek olan burç belli oldu: Libidolarına engel olamıyorlar Seks isteği en yüksek olan burç belli oldu
İzmir için son anket sonuçları açıklandı: İşte oy oranları İzmir için son anket sonuçları açıklandı
İstanbul için uyarı üstüne uyarı: Tam 30 saat sürecek yağış geliyor! İstanbul için uyarı üstüne uyarı: Tam 30 saat sürecek yağış geliyor!
15 Şubat'tan sonra kaderi değişecek 4 burç açıklandı 15 Şubat'tan sonra kaderi değişecek 4 burç açıklandı