Yeşim Salkım'dan flaş anlaşma.. ATV'deki o dizide yer alacak

Ünlü şarkıcı ve oyuncu, ATV kanalında yayınlanan Aldatmak adlı dizide yer almak için flaş bir anlaşma imzaladı. Salkım'ın hayranları, uzun bir süredir onu televizyon ekranlarında görmeyi bekliyordu ve bu anlaşma ile bu beklenti son bulacak gibi görünüyor.

Dizidoktoru.com'daki habere göre; atv’nin yapımını TIMS&B Productions’ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği dizisi ‘Aldatmak’ perşembe akşamları izleyicileri ile buluşmaya devam ediyor. Sevilen dizinin kadrosuna Yeşim Salkım dahil oldu. Salkım’ın ‘Aldatmak’ setinden ilk fotoğrafları yayınlandı.

Başarılı oyunculuk performansıyla çok konuşulan Yeşim Salkım, Aldatmak’ta ‘Zennure’ karakteriyle bu hafta itibariyle izleyicilerinin karşısına çıkacak. Sakin ve uysal bir yapıda gibi gözüken Zennure’nin hassas noktası gururudur. Her şeyi yapabilecek bir potansiyele sahip Zennure’nin gelişi ‘Aldatmak’ta taşları yerinden oynatacak.

ALDATMAK ERKEN FİNAL İDDİASI

Öte yandan Aldatmak dizisinin erken final yapacağına dair haberler gündeme geldi. Ancak bu iddia doğrulanmadı. Dizi sezon sonuna kadar ekranda yer almaya devam edecek.