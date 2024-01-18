Final yapacak denen ATV dizisi reytingleri patlattı! Yükselişi şaşırttı

Kardeşlerim dizisi yükselişini sürdürüyor. Dizi yine şaşırtan bir başarı elde etti.

Şimdiden 5. sezon onayı aldığı konuşulan “Kardeşlerim” dizisinin geçen cumartesi ekrana gelen 112. bölümü yine YouTube’da en çok izlenen videolar listesine girdi.

“Kardeşlerim” dizisi 4. sezonunda da büyük bir merakla ve heyecanla izleniyor. Nazlı Heptürk’ün yapımcılığını üstlendiği NGM imzalı projenin kulislerde şimdiden 5. Sezon onayını da aldığı konuşuluyor. Fenomen dizinin geçen cumartesi ekrana gelen 112. bölümü yine YouTube’da en çok izlenen videolar listesine girdi. 3. Sıraya kadar yükselen dizide değerli oyuncu Fadik Sevin Atasoy’un hayat verdiği Şengül karakterinin vedası seyirciyi gözyaşlarına boğdu.

Serkan Birinci’nin yönetmen koltuğuna oturduğu, Gül Abus Semerci’nin ise kaleme aldığı dizide heyecan dolu anlar yaşanmış, kayıp dolarlar da inşaattan havaya saçılmıştı. Ayrıca dizinin iki aşığı Ömer (Yiğit Koçak) ve Süsen’in (Lizge Cömert) romantik anları da ilgiyle izlenmişti.

Kaynaklar: Birsen Altuntaş, ATV.COM.TR