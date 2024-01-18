Yiyen inek peyniri sanıyor! Mercimekten en gerçekçi peynir yapımı...

Mercimekten peynir yapabilirsiniz deseydik? İşte çok şaşıracağınız mercimekten peynir tarifi

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Yiyen inek peyniri sanıyor! Mercimekten en gerçekçi peynir yapımı...

Son dönemde sağlıklı beslenme trendleri doğrultusunda bitkisel peynirlerin popülerliği hızla artmaktadır. Geleneksel sütten yapılan peynirlere alternatif olarak bitkisel kaynaklı besinleri tercih eden tüketiciler, bitkisel peynirleri tercih etmektedir. Bitkisel peynirler, genellikle badem, hindistancevizi, soya, fındık veya keten tohumu gibi bitkisel yağlardan elde edilmektedir ve hayvansal ürünler içermediği için vegan ve laktoz intoleransı olan bireyler tarafından da tercih edilmektedir.

Mercimekten peynir yapmak mümkündür ve evde sağlıklı bir alternatif elde etmek isteyenler için harika bir seçenektir

Mercimekten Peynir Tarifi İçin Malzemeler;


1 su bardağı mercimek
4 su bardağı su
1 tatlı kaşığı tuz
1 yemek kaşığı zeytinyağı


Mercimekten Peynir Tarifi Nasıl Yapılır;


Uygun bir kaba mercimek ve üzerini geçecek kadar su ekleyip 1 gün boyunca bekletelim

Mercimeğin suyunu süzüp bol suda yıkayalım. Blendırın içerisine mercimek, 4 su bardağı su ve tuz ekleyip çekelim. Uygun bir tavayı zeytinyağı ile yağlayalım. Üzerine blendırla çektiğimiz mercimeği ekleyip karıştırarak kaynatalım. Suyunu çekip kıvam alıp koyulaşıncaya kadar pişirelim.

Uygun bir kabın içerisine yayarak dökelim ve oda sıcaklığına gelince buzdolabında 1 gün bekletelim.

Dilimleyip servis edelim. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Kaynaklar. nefistarifvesunumlar.com, youtube.com

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