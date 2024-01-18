Barbunyaya lezzet katıyor! Tencereye sadece 1 tatlı kaşığı ekleyin

Barbunya yemeği, genellikle Akdeniz mutfağında sıkça tercih edilen lezzetli bir yemektir. Barbunya, kırmızı renkli ve lezzetli bir baklagil türüdür. Barbunya yemeği, barbunyanın haşlanması ve çeşitli malzemelerle birlikte pişirilmesiyle hazırlanır. Genellikle soğan, sarımsak, domates ve zeytinyağı ile birlikte pişirilen barbunya yemeği, besleyici ve doyurucu bir seçenektir.

Barbunya yemeğinin faydaları oldukça fazladır. İçerdiği lif, protein, vitamin ve mineral açısından oldukça zengin bir besindir. Lif içeriği sindirim sistemini düzenler ve tokluk hissi sağlar. Aynı zamanda protein açısından da oldukça zengin olan barbunya, kas gelişimine katkı sağlar. Ayrıca içerdiği demir, magnezyum, potasyum ve folik asit gibi mineraller sayesinde vücuda enerji verir ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Barbunya yemeği, sağlıklı beslenme düzenine uygun bir seçenek olmasıyla birlikte lezzetli olmasıyla da tercih edilmektedir. Özellikle vejetaryen beslenenler için önemli bir protein kaynağı olan barbunya, çeşitli yemek tariflerinde kullanılarak sağlıklı ve lezzetli alternatifler sunar.





BARBUNYAYA LEZZET KATAN TÜYO

Zeytinyağlı barbunya yaparken bilmeniz gereken lezzet sırrı. Barbunya yemeği pişirmeden önce malzeme listesine mutlaka kimyon eklemelisiniz. Kimyon sayesinde hem barbunya gaz yapmayacak hem de çok lezzetli olacak.

BARBUNYA YEMEĞİNİN TARİFİ NASILDIR?

Öncelikle barbunya yemeği pişirirken gerekli olan malzemelerin listesini sizlerle paylaşacağız. Sabah.com.tr sitesindeki içeriğe göre; İşte gerekli malzeme listesi

MALZEMELER



2 su bardağı barbunya

½ çay bardağı zeytinyağı

1 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 diş sarımsak

2 patates

2 soğan

1 tatlı kaşığı tuz



YAPILIŞI



Barbunya yemeği tarifi için ilk adım olarak geniş bir tencere ayarlayalım.

Zeytinyağı ve salçaları tencereye alın.

Soğanları ince dilimler şeklinde doğrayın. Domates ve patatesleri de küçük küpler halinde doğrayın.

Domates, soğan ve patatesleri tencereye aldıktan sonra malzemeleri iyice karıştırın.

Tencere içine barbunyaları ve incecik kıyılmış sarımsağı ilave edin.

Güzelce kavurmuş olduğunuz barbunyaların daha sonra üzerine şeker ekleyin ve biraz daha kavurun.

Ardından suyunu ve tuzunu ekleyip kısık ateşte ağzı kapalı şekilde pişmeye bırakın.

Suyunu çeken barbunyanız piştikten sonra ocaktan alın ve biraz dinlenmeye bırakın.

Barbunya yemeğiniz servise hazırdır. Afiyet olsun…