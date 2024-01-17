Antalya'da hasadı tamamlandı... Kışın 1 tane yemek bile vücudu onarıyor

Mandalina, C vitamini deposu olmasıyla bilinen, portakalın yakın akrabası olan bir meyvedir. Sağlık açısından birçok faydası bulunan mandalina, düzenli tüketildiğinde vücuda pek çok yönden fayda sağlar.

Öncelikle mandalina, bağışıklık sistemini güçlendiren C vitamini bakımından oldukça zengindir. Bu sayede vücudu enfeksiyonlara karşı korur ve hastalıklara karşı direnci artırır. Aynı zamanda antioksidan özelliği sayesinde hücreleri serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı korur ve yaşlanmayı geciktirir.

Mandalina, sindirim sistemi sağlığına da olumlu etkiler sağlar. Lif bakımından zengin olması sayesinde sindirim sistemini düzenler ve kabızlık gibi sorunların önlenmesine yardımcı olur. Ayrıca içerdiği pektin maddesi ile kolesterol seviyesini dengeleyerek kalp sağlığını korur.

Potasyum bakımından da zengin olan mandalina, kan basıncını dengeleyerek kalp sağlığını destekler. Aynı zamanda içerdiği folik asit ile sinir sistemi üzerinde olumlu etkiler sağlar.

Mandalina, içerdiği antioksidanlar sayesinde cilt sağlığını korur ve cildin genç ve parlak görünmesini sağlar. Ayrıca anti-inflamatuar özellikleri sayesinde vücutta oluşabilecek iltihaplanmaları azaltır.

MANDALİNA HASADI NE ZAMAN YAPILIR?

Mandalina ağacı hangi ayda meyve verir?

Mandalina, kış mevsimi meyvesidir. Eylül ayında hasadı başlayan mandalina Şubat ayına kadar tezgahlarda yerini almaya devam eder.

Kaynaklar: lezzet.com.tr, gercekgundem.com