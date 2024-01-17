Show TV'deki Sandık Kokusu dizisi karışıyor! Atilla'nın bir sırrı daha çözüldü

Show TV’nin, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizisi “Sandık Kokusu” bu hafta da iddialı bir bölümle ekrana gelecek. Dizide özellikle Atilla'nın büyük bir sırrı daha açığa çıkacak. Filiz ise beklemediği büyük bir şok yaşayacak

Son Güncelleme:
Show TV'deki Sandık Kokusu dizisi karışıyor! Atilla'nın bir sırrı daha çözüldü

Dizidoktoru.com sitesindeki habere göre; Show TV’nin, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizisi “Sandık Kokusu” bu hafta da iddialı bir bölümle ekrana geliyor. Kadrosunda Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi başarılı isimleri buluşturan dizinin 6. bölümünde; Tılsım babasının yanında kalmaya karar verince Karsu onu bırakmak zorunda kalır. Deniz’i okula bıraktığında da Tılsım’ın gelmediğini fark eder ve sinirlenir. Karşılıklı avukatlarına giderler. Reha, boşanma ihtimaline karşı velayet planı yapar. Çocukları kendi tarafına çekmeye çalışır ve onları akvaryuma götürür. Bu iş sandığından daha zordur. Üç çocuk birden Reha’yı delirtir.

Filiz sürekli Selin’le ilgilenmekten yorulunca, Karsu anaokulu bakmaya karar verir. Parası anaokuluna yetmeyince karşılığında bazı günler gelip temizlik yapacaktır ve bu durumdan Filiz’e bahsetmeyecektir. Site yönetici maaşının yüksek olduğunu öğrenen Filiz, artan masrafları yüzünden yönetici olmaya karar verir. Bir takım hileler yaparak oy toplar.

Show TV'deki Sandık Kokusu dizisi karışıyor! Atilla'nın bir sırrı daha çözüldü - Resim : 1

Atilla ve Karsu arasındaki arkadaşlık devam ederken Atilla, hapishanedeki babasını görmeye gider. Babası Atilla’yı bir iş anlaşması için yönlendirir, gittiği firmada yetkili olarak Lale ile tanışır. Bu sırada Filiz kalan son altın bileziğini botoks için bozdurur. Gittiği estetikçinin kapısında büyük kızı Irmak ile karşılaşır. Filiz’in tüm yaşadıkları film şeridi gibi gözünün önünden geçer.

“Sandık Kokusu” yeni bölümüyle bu akşam 20.00’de Show TV’de!

Son Güncelleme:
ATV'yi açtığınızda artık göremeyeceksiniz! Ben Bu Cihana Sığmazam’da veda vakti... ATV'yi açtığınızda artık göremeyeceksiniz! Ben Bu Cihana Sığmazam’da veda vakti...
Camdaki Kız'ın başrolünden yeni dizi! Diziden ilk tanıdım da geldi Camdaki Kız'ın başrolünden yeni dizi! Diziden ilk tanıdım da geldi
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde olay karar! Vedası herkesi çok şaşırttı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde olay karar! Vedası herkesi çok şaşırttı
1 çay kaşığı yendiğinde hem beyne hem bağırsaklara etki eden baharat 1 çay kaşığı yendiğinde hem beyne hem bağırsaklara etki eden baharat
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'ın emekli maaşı mesajının altındaki yorumlar gündemde: 'Yağmur oluklarından su içiyorlardı, neden zam yaptınız?' Erdoğan'ın emekli maaşı mesajının altındaki yorumlar gündemde
Kafaları karıştıran kök maaş hesabı: Emekliye zam sonrası tek tek hesaplandı, işte tablo Emekliye zam sonrası tek tek hesaplandı, tablo ortaya çıktı
Dul ve yetim maaşı zammı da netleşti Dul ve yetim maaşı zammı da netleşti
Parayı mıknatıs gibi çekecekler: 2024 yılının ilk çeyreğinde şansı dönecek 5 burç açıklandı Yılın ilk çeyreğinde cebi para dolacak 5 burç açıklandı
Show TV'de yaprak dökümü: Bir iddialı dizi daha final yapıyor Show TV'de yaprak dökümü: Bir iddialı dizi daha final yapıyor